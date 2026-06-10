No sean así

Hay gente que anda con su mala fe. Hoy arranca la fiesta mundialista y ya algunos andan gritando: "Panamá que no se vista, que no va". ¿Por qué tienen que ser así? La idea es darle las buenas vibras a la "Sele", quien colocó a Panamá en este Mundial 2026.

Chen chen I

Dice un vidajena que por el sector empresarial se prevé un crecimiento de las contrataciones en el tercer trimestre del año. Y, también me contaron que ese dinero vendrá mayoritariamente por el renglón de hospitalidad. No lo sé, amanecerá y veremos.

Chen chen II

Y si de chen chen hablamos, por ahí escuché que la otra semana van a pagar el anhelado Cepanim en la ciudad capital y luego van con todo para las provincias y las Comarcas. ¡Cuiden su platita!

Elecciones

Por los lados de la U de la Altiva suena que ya se preparan para unas elecciones. Dicen que en agosto ¿Será? Bueno, la idea es que lo hagan lo antes posible, porque esa casa de estudios va de mal en peor.

Salud

Una ley promulgada ayer establece que desde el 2027 se van a implementar los horarios extendidos en las instalaciones de salud pública y, además, se empezará a atender los fines de semana. A algunos no les agrada la idea.

Reunión

Los neonatos andan modo "reunión", esas negociaciones por la elección de la nueva junta directiva de la Cueva de la 5 de mayo están fuertes. Vamos a ver qué sale.