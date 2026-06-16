Una delegación de alto nivel liderada por el gobernador de Colón, Julio Hernández, junto a ingenieros y personal de asuntos civiles del Comando Sur de los Estados Unidos, ejecutó una inspección de campo urgente en el casco de la ciudad para evaluar y buscar soluciones a la crítica infraestructura sanitaria de la provincia.

El recorrido interinstitucional contó además con la participación de directores regionales y representantes de empresas clave como el MOP, IDAAN, ENSA, AGUASEO, Saneamiento de la Bahía, MiAmbiente y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

Diagnóstico de la infraestructura hídrica y sanitaria

La inspección sobre el terreno dejó en evidencia el contraste y el estado actual de los sistemas de bombeo y tratamiento en Colón:

Plantas del IDAAN fuera de servicio: Se confirmó que las plantas de tratamiento ubicadas en el casco de la ciudad se encuentran actualmente inoperativas, siendo este uno de los puntos más críticos a resolver.

Bombeo del MOP al límite: En contraparte, las evaluaciones técnicas arrojaron que las bombas bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas están operando al 100% de su capacidad.

Compromiso internacional: El personal del Comando Sur de EE. UU. reiteró su disposición de brindar el apoyo técnico necesario para el diagnóstico y diseño de soluciones definitivas para las estaciones de bombeo sanitario.

Apuesta por la cooperación

El gobernador Hernández destacó que el fortalecimiento de estos sistemas es una prioridad absoluta para el desarrollo sostenible de Colón.

Asimismo, reiteró que la articulación entre el sector público, la empresa privada y la cooperación internacional son las herramientas clave para sacar a la provincia del rezago en materia de infraestructura sanitaria.