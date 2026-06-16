La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) puso fin a una disputa de tres meses por la reapertura de una vía de acceso entre los sectores de Limoncillo y Valle Dorado, en el corregimiento de Barrio Colón, y la autopista Arraiján-La Chorrera.

La problemática en la zona se originó debido a las siguientes medidas y posturas encontradas:

El bloqueo inicial: La controversia surgió luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) emitiera una resolución en la que ordenaba bloquear el acceso vial, empleando para ello barreras tipo jersey y tubos de concreto.

Posiciones divididas: Esta medida de cierre fue respaldada por un minúsculo grupo de residentes.

En contraste, los ciudadanos que la rechazaban advertían que se veían obligados a pasar más de 45 minutos en el tranque que a diario se registra en la rampa de acceso al puente Nicolás Solano.

Este martes, el acceso hacia la autopista Arraiján-La Chorrera fue finalmente reabierto por personal y equipo del Municipio de La Chorrera, luego de que el director de Seguridad Vial de la ATTT, Carlos Ayuso, diera el visto bueno para proceder.

El documento firmado por el funcionario indica que la decisión se tomó tras la confirmación del propio MOP de que es responsabilidad exclusiva de la ATTT aprobar los requisitos de vialidad necesarios para permitir la conexión y el uso de una carretera.

"Esta dirección no ve inconveniente en que se avance con el proceso para habilitar la comunicación vial desde el sector de Limoncillo con la autopista", manifestó Ayuso en su nota oficial.

Próximos trabajos en la vía

Como parte del acuerdo para restablecer la circulación de forma segura, se anunció que se procederá con las siguientes mejoras comunitarias por parte del municipio y la ATTT llevará a cabo el acondicionamiento integral de la vía, además de aceras peatonales, además de la instalación de resaltos de seguridad.