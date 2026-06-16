Un estudiante que cursa el cuarto año en el colegio José Guardia Vega, en la ciudad de Colón, fue herido con un arma blanca este martes por otro estudiante.

El hecho de violencia ocurrió en el baño del colegio. Durante el ataque, el estudiante resultó herido en el cuello por un arma punzocortante, por lo que fue auxiliado y trasladado hacia un centro médico para su atención inmediata.

Este incidente generó que la Policía Nacional iniciara las acciones de búsqueda del estudiante agresor, dando con él en el área del Parque Sucre.

De manera extraoficial se conoció que el estudiante agredido había recibido amenazas previas, pero no había dicho nada.

Además, se informó que el atacante es un estudiante de quinto año del mismo centro educativo.

Este hecho ocurre a pocas horas de que el subcomisionado David Arroyo fuera nombrado como el nuevo jefe de la zona de la tercera policial, cuya primera misión fue una reunión de coordinación con la comunidad educativa del centro educativo Manuel Urbano Ayarza en el corregimiento de Cativá.