Piedra

Mientras los neonatos andan con la piedra en la mano, por los lados de RM andan en busca de consensos y están dispuestos a conversar con todos, sin excluir a nadie, por el bien de la Cueva de 5 de Mayo.

Candidata

Y hablando de la Cueva, dice Alaín que la "Fula" se ha presentado como una candidata a la que todas las bancadas de partidos políticos han pensado darle el voto de cara a las elecciones del Legislativo. ¡Ohhh!

Purificación

Un intrigoso me dice que ahora los neonatos llaman purificación a la fractura que se vive dentro de la coalición. Bonita manera de tratar de tapar el sol con un dedo y vivir con la realidad alterada.

Solidaridad

Pese a que Panamá y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas, el reciente sismo demuestra que hay temas que están por encima de todo. La solidaridad de su pueblo y sus autoridades se ha hecho notar.

Gratitud

La Roja terminó su participación en la Copa Mundial 2026 con la frente en alto y dejando claro que el fútbol panameño ha evolucionado. A los jugadores y cuerpo técnico, mil gracias por hacernos soñar.

Oportunidades

Algunos siguen sumergidos y hablando del pasado, mientras más de 2 mil trabajadores están enfocados en construir su futuro dentro de la empresa de los mineros. ¡Más bien!