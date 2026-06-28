Dos hombres son declarados culpables por homicidio y robo de turista española Eneritz Argintxona

Un tribunal panameño declaró culpables a dos hombres por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de la turista española Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años, cuyo asesinato en el archipiélago de Bocas del Toro, en el Caribe del país centroamericano, conmocionó tanto a Panamá como a España en julio de 2024.



"La pena que deberá cumplir cada uno de los condenados será determinada posteriormente en una audiencia de individualización de la sentencia. El periodo de tiempo para la lectura, lo decide el tribunal", informó este domingo a EFE una fuente judicial.



El Ministerio Público confirmó el pasado sábado en sus redes sociales que la "Fiscalía Regional de Bocas del Toro logró acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados durante el juicio oral por los hechos ocurridos el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero".



Argintxona Fraile, originaria de Erandio, en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, se encontraba recorriendo Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro, uno de los principales destinos turísticos de Panamá, conocido por sus playas y vida nocturna.



La joven se hospedaba en un hostal de Isla Carenero y fue vista con vida por última vez la tarde del 23 de julio de 2024. Tras perder contacto con ella, familiares y amigos denunciaron su desaparición, lo que dio paso a un amplio operativo de búsqueda en el que participaron la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), funcionarios del Ministerio Público y voluntarios.



El 26 de julio de ese año, residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en una playa de Isla Carenero.



Posteriormente, la Fiscalía confirmó que se trataba de la ciudadana española, cuya identidad fue establecida mediante pruebas de ADN realizadas con la colaboración de sus familiares, que viajaron desde España para participar en las diligencias.



La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, descartando la posibilidad de un accidente y apuntando desde un inicio a un homicidio.



En agosto de 2024, las autoridades panameñas informaron de la captura de uno de los sospechosos, un hombre de 39 años conocido con el alias de Leche, y señalaron que las pesquisas continuaban para determinar la participación de otras personas en el crimen.



Posteriormente, la Policía Nacional informó la detención de una segunda persona presuntamente vinculada con la muerte de Eneritz Argintxona.



Con la declaración de culpabilidad de los dos acusados, el caso avanza hacia su etapa final, a la espera de que la justicia panameña determine las condenas que deberán cumplir por el homicidio y robo de la turista española