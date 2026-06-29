Sueño

Me cuenta un chismoso que hay un par de gente que lleva días sin poder conciliar el sueño porque sabe que la Fula se encamina en serio a ocupar la silla presidencial de la Cueva de la 5 de mayo. ¡Ataja!

Plata

Un bochinchoso está sorprendido con la danza de plata para esas campañas en la UP porque esos pines, almuerzos y volanteos no se pagan solos. Después de que no agarren la U de caja menuda luego...

Prendas

Por los lados de Aduanas le cayeron a tres prenditas que aprovechaban sus puestos en la institución para hacer de las suyas y bajar billete duro a los usuarios. Se quedaron con las ganas de los 20 mil.

Infierno

Otro intenso comenta que por el INA se vive un ambiente infernal y no precisamente por las altas temperaturas. Temas internos sumado a la oposición a la cárcel tienen a la gente arisca y alborotada. ¡Santo!

Luto

El Loco está de luto luego de la trágica muerte del fiel Bruno, un can que había conquistado el corazón de los panameños. Ya muchos piden que el hospital de mascotas lleve su nombre como homenaje.

Dolor

Me dice la tía Eunecia que hay que ser muy miserable para alegrarse de la muerte de un ser inocente por los complejos y odio hacia su dueño. ¡Nombe no, así no es. Mejor apaga y vámonos!