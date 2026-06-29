Rescatistas panameños logran ingresar a La Guaira en busca de sobrevivientes

Unidades panameñas, junto a caninos de rastreo, ingresaron al área de La Guaira, en Venezuela, uno de los puntos de mayor impacto del terremoto registrado el pasado 24 de junio, uniéndose a la tarea de búsqueda y rescate de sobrevivientes atrapados entre los escombros.

El equipo, conformado por 18 especialistas, realizó una búsqueda tecnológica avanzada, utilizando sondas visuales (SearchCam) y cámaras térmicas para inspeccionar espacios confinados creados tras la ejecución de cortes técnicos de penetración en estructuras colapsadas.

Además, desarrollaron labores de reconocimiento, georreferenciación del sector asignado, evaluación inicial de daños estructurales y la delimitación de las zonas de impacto bajo la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Grupo de Búsqueda y Rescate (USAR - Panamá).

Los panameños continuarán trabajando bajo la coordinación de la USAR Coordination Cell (UCC) dentro del Sector D, liderado por el equipo FRA-03, en estrecha colaboración con las delegaciones de España y Alemania.

El país ha enviado más de 200 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los movimientos telúricos que, hasta la fecha, han ocasionado la muerte de más de 1,500 personas.

Las denuncias, a lo interno del país, no se han hecho esperar; residentes de las zonas afectadas mencionan que el Gobierno, liderado por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, no está permitiendo a los rescatistas internacionales realizar su labor; incluso han limitado el acceso a los periodistas a dichas áreas para controlar la cobertura mediática del hecho.

El régimen venezolano, según la líder opositora María Corina Machado, también cerró el espacio aéreo para impedir su llegada al país; sin embargo, aseguró que está dispuesta a "hacer lo que sea necesario" y "hablar con quien sea" para apoyar a sus compatriotas.'

200

toneladas de ayuda humanitaria ha enviado Panamá a Venezuela. 18

especialistas conforman el equipo que se encuentra en una de las áreas más afectadas por el doble terremoto.

"Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido", dijo.