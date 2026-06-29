La Feria Nacional de Artesanías, bajo el lema "Herencia, Saberes Ancestrales", celebrará su cuadragésima sexta edición del 29 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa, informó el Ministerio de Cultura (MiCultura).

Por primera vez, el evento ferial se tomará en su totalidad las islas de Atlapa y durante cinco días reunirá a 677 artesanos de todas las provincias y comarcas del país.

Las 13 especialidades ejercidas por los artesanos de Panamá estarán representadas en la feria, donde MiCultura, institución que organiza el evento a través de la Dirección Nacional de Artesanías, tendrá un stand de la Ciudad de las Artes y otro del Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco).

Algis Díaz, director nacional de Artesanías, adelantó que también se tendrán expositores de la música típica panameña y experiencias artesanales, donde los portadores de los saberes ancestrales compartirán el conocimiento heredado por generaciones.

"(...) Todo tiene un propósito. Que nuestros artesanos sean los verdaderos protagonistas de este evento, porque la feria no se trata únicamente de exhibir artesanía, se trata de reconocer a quienes han mantenido viva la identidad de Panamá con el trabajo de sus manos", reflexionó Díaz.

El público encontrará una amplia oferta de molas, sombreros pinta'os, cerámicas, chaquiras, tallados en tagua, cutarras, textiles, indumentarias tradicionales y otras expresiones artesanales elaboradas por manos panameñas, junto con muestras gastronómicas, actividades familiares y presentaciones culturales.

En la tarima principal y en el Teatro La Huaca, diariamente se estarán presentando 40 agrupaciones artísticas y folclóricas porque para esta edición se inscribieron más de 290 grupos, adelantó José Alberto Sosa, el director nacional de Folklore.

Asimismo, como parte de la programación, también se desarrollarán los tradicionales certámenes de la feria, entre ellos, el Concurso de Camisilla, Artesanía Destacada, Reina Artesanal, Polleras con Labores y los Concursos de Indumentarias Folclóricas, espacios que reconocen la excelencia, creatividad y preservación del patrimonio cultural panameño.

La feria abrirá sus puertas en horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. El costo de entrada será de $3 para el público general, $1.50 para jubilados y estudiantes, mientras que los menores de 12 años ingresarán gratuitamente.