Adivinos

Un imprudente me dice que la bancada de los neonatos debería cambiar de nombre porque ahora juegan a ser adivinos. La Fula no se ha ni sentado bien y ya están vaticinando pestes. Por suerte quieren el bien del país.

Calamina

Otro perverso casi lleva una caja XL de calamina a la Cueva para que todos aquellos que quedaron ardidos se pongan y no se les forme una roncha del coraje. Les tomará días superar ese dolor.

Derrumbe

Me comenta un intrigoso que curiosamente mientras Juan Cantina estaba por Harvard, la cosa con sus neonatos andaba bien y lideraron varias comisiones. Apenas llegó todo se derrumbó. ¿Casualidad?

Físicos

Por los lados de la casa de Méndez Pereira un físico releva a otro físico, en un resultado que ya estaba cantado. Un ardido dice que ojalá lleve a la UP por buen camino porque como vicerrector no lo hizo. ¡Santo!

Ola

Me dicen que los restaurantes se han quedado esperando las oleadas de gente durante los juegos del mundial. O los fanáticos no tienen plata, los precios han subido o ahora prefieren quedarse en casa.

Nombre

Me comenta un adulador que ahora que la Fula ganó la presidencia de la Cueva, no está de más que varios por allí aprendan a escribir bien su apellido. Una cosa es Castañeda y otra Castañedas. ¡Ya saben!