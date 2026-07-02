Delegación panameña viajará a China para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo

Una delegación de Panamá viajará a la República Popular China del 16 al 18 de julio para sostener reuniones oficiales dirigidas a renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo entre ambos países y fortalecer la cooperación en materia portuaria.

La misión estará encabezada por el director general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, quien participará junto a su equipo técnico en encuentros con autoridades del Ministerio de Transporte chino, luego de que ese país aceptara la solicitud presentada por el Gobierno panameño.

Durante las reuniones también se desarrollarán intercambios técnicos sobre la supervisión por el Estado rector del puerto (Port State Control), con el objetivo de compartir buenas prácticas y reforzar la seguridad de la navegación y la gestión marítima.

La Cancillería destacó que esta visita forma parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral, impulsar el comercio marítimo internacional y continuar con la modernización de las capacidades del sector marítimo panameño.