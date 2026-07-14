Famita

Con todo el lío de los créditos de la DGI, el banco rojo salió a lavarse las manos, la cosa es que la gente no le cree nada porque desde hace rato lo persigue tremenda famita. A otro con ese cuentito.

Fósforo

Y hablando del banco rojo, a uno de sus ejecutivos le colocan un fósforo al lado y arde todo, porque no se esperaba que en las redes antisociales lo asolearan. Eso ha sido un golpe a su ego. Hasta pegó un BRINco.

Abogados

Ahora resulta que los bancos tienen más abogados que toda la facultad de derecho junta. La tía Eunecia quiere saber cómo es que fueron víctimas de un engaño mientras al hijo de la cocinera le piden justificar el mínimo centavo.

Premios

Con la vieja idea de castigar la lotería clandestina rondando, un chinguero reclama el aumento de los premios, que desde el siglo pasado siguen igual.

Presiones

El Amigo Fiel advierte que existen presiones de los mismos grupitos de siempre para que se le agregue otra sentencia política al Loco. No han ni terminado de corregir un exabrupto y ya aupan por otro. ¡Ay no!

Influencers

Un intrigoso se pregunta si la regulación de los influencers que impulsa la diputada "Waki waki" también incluye a los influenciadores políticos. Esos no venden productos, pero promocionan algo más serio, que son sus ganas de poder, sino pregúntenle al de la tanga roja.