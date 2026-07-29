Fuimos

Un perverso apuesta que al ritmo que va la bancada de los neonatos no quedará nadie cuando llegue el 2029. Es más, pueden cantar muy bien aquella canción que dice "lo que un día FUIMOS".

Régimen

Otro intrigoso dice que ya no hay dudas de quién manda en la coalición de los neonatos. El que no esté en la línea de Juan Cantina es mejor que busque sus bártulos y agarre otra esquina.

Esquina

Y hablando de esquinas, el que anda desterrado y más solo que el náufrago es el honorable de las zarzamoras, que ni a su suplente le quisieron habilitar en la comisión que ganó la honorable que canta.

Estatus

Beby salió a hacerse el pulcro con lecciones de lealtad hacia los ñames, pero un metiche le preguntó cómo está su estatus con el caso de Pandeportes. ¡Plop! Fue por un 'birdie' y acabó embocando un 'bogey'.

Taquilla man

El Conejo Malo compite por el trofeo a Taquilla man. Me cuentan que no hubo presidente que se le escapara durante la investidura de Keiko. Por cierto, ¿ese día no sesionaba la comisión de Presupuesto?

Empleo

Dice el Toro que el desempleo no solo es asunto del Ejecutivo, pero recordó que se deben transformar los aspectos de la estructura económica que frenan la inversión pública y privada. ¡Mira tú!