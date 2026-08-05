Pastel

Por los lados del diario de la 12 de octubre se quejan del reparto de la pauta estatal, pero lo más descarado es que por ningún lado mencionan que a ellos les ha tocado parte de ese pastel. ¡Cosa más grande!

Espalda

Comenta un chismoso que en la Altiva un repre le dio la espalda al honorable bravucón, mientras que el jefe de la cuadrilla del MOP recibió un fuerte espaldarazo a su gestión. ¡Ni su gente lo quiere!

Plan

Dice la alcaldesa tiktoker que el no gestionar la basura dejó un hueco en el presupuesto del municipio de Saint Michel, pero un metiche se pregunta si ella no tenía plan A, B, C o Z. ¡Ay padre!

Gas

Me comenta la tía Eunecia que en el Calle Arriba y Calle Abajo que se ha formado con el tanquecito de gas a la gente no le importa quién lo vende sino que el cilindro tenga la cantidad que es.

Ambulancia

Comenta uno que está metido en el meollo del asunto que la idea de tener paramédicos en Plaza Ágora no es descabellada tomando en cuenta que el SPA tanto culpable como inocente puede sufrir un faracho.

Cirugía

El Loco entra este jueves al quirófano donde le pondrán unos 34 tornillos en la columna con miras a reparar el desastre de la operación previa. Pidió tenerlo presente en sus rezos. ¡Ahora será un Loco biónico!