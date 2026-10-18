Simpatía

Mientras el Chacalde sigue llevando ayuda, hay más de uno con la cabeza grande porque sabe que el muchacho sigue sumando simpatizantes. Si la cosa estaba fuerte en la city, del puente pa' allá ha agarrado fuerza. ¡Ataja!

Clases

Me comentan que los padres de familia están en pie de guerra porque no quieren que sus hijos vuelvan a las aulas en medio de las réplicas. ¡Con las laptops otro gallo hubiera cantado!

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Economía

Dicen desde la CCIAP que mover la economía también es ayudar tras el terremoto. No se trata de andar celebrando indiferente, sino garantizar que la producción no pare para así seguir llevando ayuda. ¡Amén!

Mosquitos

Por los lados de Isla Cañas están preocupados porque luego de la entrada del mar a tierra firme y de las lluvias, los mosquitos no se aguantan. No estamos para un brote de dengue. ¡Vivo con la fumigación!

Oportunidad

Ahora que saltan a la vista las carencias estructurales de las casas en los pueblitos, un necio le pide a la UTP que simplifique la transmisión del conocimiento a la gente que no tiene acceso a esa formación.

Desechos

Por Colón, el sindicato de trabajadores de la recolección de basura pide al municipio ponerse los pantalones. La incertidumbre se apodera de los colaboradores a seis meses de que venza la concesión de recolección de basura. ¡Ojo!