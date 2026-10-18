Los Rays vencen 3-1 a los Guardianes y acarician el título de la Liga Americana

Los Rays de Tampa Bay se impusieron con pizarra de 3-1 ante los Guardianes de Cleveland en el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Con esta crucial victoria como visitante, la novena de Florida tomó ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete encuentros, colocándose a solo un triunfo de conquistar el banderín del circuito y asegurar su billete a la Serie Mundial.

El triunfo desde el montículo se lo acreditó el lanzador Drew Thomas Rasmussen. En contraparte, la derrota recayó sobre el serpentinero Parker Messic, quien permitió las carreras de la diferencia en la parte media del juego y terminó cargando con el descalabro para la escuadra de Cleveland.

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El choque estuvo marcado desde el primer lanzamiento por la efectividad del pitcheo y la solidez defensiva en ambas trincheras. Los Guardianes lograron picar adelante en los primeros episodios, pero la ofensiva de los Rays reaccionó oportunamente con batazos productores que voltearon la pizarra, obligando a ambos entrenadores a recurrir tempranamente a sus cuerpos de relevistas para contener las embestidas.

El bullpen de Tampa Bay se convirtió en la pieza angular del encuentro, colgando argollas consecutivas en la recta final e impidiendo que Cleveland remontara el marcador. Pese a que los Guardianes amenazaron con hombres en base en el octavo y noveno episodio, la falta de contacto oportuno terminó sellando el triunfo definitivo para el conjunto de Tampa Bay.

Con este resultado, el margen de error para los Guardianes queda reducido a cero de cara al resto de la eliminatoria. La novena de Cleveland estará obligada a ajustar sus piezas ofensivas y afinar el pitcheo abridor si desea mantenerse con vida y forzar un decisivo séptimo encuentro frente a unos Rays inspirados.

El sexto juego de esta emocionante Serie de Campeonato se disputará este lunes en el Tropicana Field, el crucial choque arrancará a las 7:08 p.m. (hora de Panamá), donde los Rays buscarán coronarse campeones y los Guardianes pelearán por extender la serie.