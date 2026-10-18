Plaza Amador sigue líder en la Conferencia del Este

Plaza Amador consiguió una victoria clave en sus aspiraciones al imponerse 2-0 sobre el Deportivo Árabe Unido de Colón en el duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026.

El conjunto placino hizo valer su condición de local en el Cost Sport Plaza y sumó tres puntos sobre su más cercano rival el mismo plantel colonense.

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El compromiso se resolvió gracias a las anotaciones de Daivis Murillo y Héctor Ríos a los 45 y 90 minutos, respectivamente, quienes lograron vulnerar la muralla defensiva del "Expreso Azul" en momentos determinantes del partido.

A plaza Amador le restan por jugar tres fechas en la ronda regular, llegó a 27 puntos para asegurar el primer lugar de la Conferencia del Este, mientras que Árabe Unido quedó con 22.

En otros resultados, pero en el Oeste CAI venció a veraguas por 3-1 y San Francisco se impuso con los justo por 1-0 ante Universitario de Coclé.

En otro partido de la jornada dominical Herrera se impuso a Unión Coclé y Alianza cayó ante UMECIT por 2-1.

Para este lunes 19 de octubre Sporting San Miguelito se mide a Tauro en el Cos Sport Plaza a las 8:00 p.m., en el cierre de la fecha 12