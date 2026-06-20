¡Agónico triunfo! Alemania somete a Costa de Marfil en un final dramático

La selección de Alemania evitó un doloroso traspié en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras remontar de forma agónica y vencer 2-1 a Costa de Marfil en el Toronto Stadium. Un gol de Deniz Undav en el tiempo añadido (90+4') salvó los papeles para el esquema de Julian Nagelsmann, consolidando el liderato germano en el Grupo E en una tarde histórica para el guardameta Manuel Neuer.

La valentía marfileña y el récord de Manuel Neuer

El escenario en Canadá se presentaba idóneo para el combinado europeo, respaldado por una notable mayoría de aficionados en las gradas. Sin embargo, el planteamiento físico y atrevido de Costa de Marfil, bajo la dirección técnica de Emerse Faé, silenció el feudo de Toronto durante gran parte del compromiso. Los africanos presionaron la salida alemana y encontraron un carril libre en la banda izquierda, donde Yan Diomande causó constantes problemas a Joshua Kimmich.

A pesar de los avisos iniciales de Kai Havertz y Jamal Musiala, fue la escuadra marfileña la que rompió el celofán al minuto 29. Diomande desbordó por su costado y, tras un rechace de la zaga alemana ante Amad Diallo, el centrocampista Franck Kessié remató con potencia para decretar el sorpresivo 0-1.

La primera mitad estuvo marcada además por la polémica, ya que el cuerpo arbitral anuló dos anotaciones a Alemania antes del descanso por faltas previas de Aleksandar Pavlovic y Jamal Musiala, respectivamente. En medio del asedio, Manuel Neuer —quien cumplió 21 partidos mundialistas para convertirse en el portero con más apariciones en la historia del torneo— sostuvo a su equipo al desviar un remate clave de Ange-Yoan Bonny.

Deniz Undav revoluciona el partido desde el banquillo

En la etapa complementaria, Nagelsmann movió sus fichas con urgencia. Tras dar paso a Antonio Rüdiger en la zaga por el golpeado Nico Schlotterbeck, el estratega ordenó un triple cambio al minuto 60 que transformó el destino del juego, enviando a la cancha a Nadiem Amiri, Jamie Leweling y Deniz Undav.

La apuesta técnica rindió frutos de inmediato:

El gol del empate (68'): Nadiem Amiri filtró un centro preciso que capitalizó un error de cálculo de Odilon Kossounou; Undav controló en el área y definió con frialdad ante Yahia Fofana para el 1-1.

Intercambio de golpes: Con la igualdad, el partido se abrió. El meta marfileño Fofana salvó su marco ante los disparos de Nathaniel Brown y el propio Amiri, mientras que el africano Simon Adingra desperdició una opción clara frente al marco de Neuer tras una habilitación de Nicolas Pépé.

El zarpazo final (94'): Cuando el reparto de puntos parecía sellado, un desajuste en las marcas del central Emmanuel Agbadou le permitió a Undav conectar el balón en el área chica y firmar el definitivo 2-1.

Con este resultado, Alemania consolida su autoridad en el sector y camina con paso firme hacia la ronda de eliminación directa, mientras que Costa de Marfil se despide con las manos vacías a pesar de haber firmado un partido de alta exigencia física y táctica en territorio norteamericano.