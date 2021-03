Alvis Almendra de no poder llegar a Tokio, habla del retiro

El veragüense Alvis Almendra a sus 33 años, tiene algo claro, de no poder clasificar los Juegos Olímpicos de Tokio, el camino hacia su retiro de la lona y las luchas es casi un hecho.

Almendra que se mantiene entrenando en Veraguas, añadió que además de las lesiones que han afectado su rendimiento, su sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos, evento deportivo donde no ha podido competir y que de no poder alcanzarlo, los venideros Juegos Centroamericanos serían su última competencia en su carrera como luchador.

El ganador de la medalla de plata en los Panamericanos de Toronto, Canadá en el 2015, tiene planeado primero tratar de recuperarse al cien por ciento de una lesión.

El luchador también de una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se mantendrá en un campamento en Bulgaria como parte de su preparación para el torneo clasificatorio camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De no poder obtener el boleto a Tokio, buscará su tercera medalla en unos juegos regionales y posteriormente a estos eventos se dedicará a ayudar a los nuevos talentos de lucha que vienen.

"Por supuesto que sí, ya lo he dicho anteriormente, si no logro clasificar a Tokio pensaría en el retiro, primero buscaré tratarme de mi lesión y evaluaré si tendría que operarme o no, porque me gustaría retirarme con una medalla centroamericana pero todo va a depender de cómo regrese de Bulgaria y de mi recuperación", afirmó Almendra.

El luchador tiene programado viajar el próximo 12 de marzo al país europeo por un periodo de dos meses, con miras al torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio que se llevarían a cabo a partir del 3 al 9 de mayo.

Almendra que participa en la categoría de los 87 kilogramos, puntualizó que con toda la situación de la pandemia, se han enfocado en la parte física buscando mantener el peso ideal.

Además que se encuentran ansiosos por ir a Bulgaria, para poder terminar de completar en su totalidad su preparación, donde indicó que les hace falta el combate cuerpo a cuerpo con otros rivales.