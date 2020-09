Andersen gana etapa; Roglic mantiene la amarilla en el Tour de Francia

El danés Søren Kragh Andersen (Sunweb) no tenía palabras en la línea de llegada para definir lo que sintió tras lograr la segunda victoria, ganó su segunda etapa, ayer en el actual Tour de Francia.

Versión impresa

Andersen, de 26 años, remató un tiempo de 3h.36.33, a una media de 46,1 km/hora.

"Tengo que decir que en el último kilómetro les gritaba que me confirmaran que llevaba un minuto porque no me lo creía. Dos victorias en el mismo Tour de Francia, increíble, estoy sin palabras. Nunca podría haber soñado con algo mejor". Andersen, tuvo que atacar en un grupo donde se encontraban los mejores esprinters y velocistas.

"En el grupo de escapada estaban los mejores corredores del mundo en clásicas, y pensé '¿cómo puedo vencer a estos muchachos?' El momento llegó después de que Matteo Trentin atacara muy fuerte. Yo iba al límite, pero pude responder", agrego´Andersen.

Por su parte, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo en la general del Tour, a 57 segundos de su compatriota Primoz Roglic, se mostró optimista ante la decisiva contrarreloj de esta sábado en La Planche des Belles Fille.

"Hice el reconocimiento y si tengo un buen día es un recorrido que me viene muy bien. Es el mismo esfuerzo para todos, para que las tácticas no intervengan demasiado. Si alguien me hubiera dicho que estaría en esta posición antes del Tour, nunca les habría creído", aseguró.

Sobre la jornada de este viernes, Pogacar, de 21 años, destacó el ritmo elevado desde el principio.

"Fue superrápido, marcaron un ritmo muy duro en la parte delantera, pero ayer realmente se relajó cuando se formó la segunda escapada", señaló.

VEA TAMBIÉN: Rafael Nadal quiere ser competitivo en Roma

Pogacar todavia es optmista que puede conqsuitar la camiseta amarilla de su compatriota Primoz Roglic.