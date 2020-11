La anécdota de un fotógrafo panameño con Diego Maradona, que llegó a los medios internacionales

Las anécdotas en torno a Diego Armando Maradona son muchas. En 2002, durante su visita a Panamá, un equipo periodístico de esta casa editorial protagonizó un incidente con la leyenda del fútbol mundial, que hoy falleció a los 60 años.

Según el reporte de esa fecha, el argentino arremetió contra los periodistas de Epasa, que intentaban entrevistarlo y fotografiarlo a la salida del concierto que el cantante colombiano, Carlos Vives, ofreció en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

Al ser cuestionado sobre su visita a Panamá, Maradona, sin detener el ritmo de su marcha, solo se limitó a decir: "Yo vine a ver a Carlos Vives, nada más".

Al ser retratado, Maradona se lanzó sobre el fotógrafo Ricardo Iturriaga y lo tomó del cuello. "¿Qué pasa contigo, ah, qué pasa contigo?", le dijo el argentino.

Maradona estaba acompañado por dos guardaespaldas al momento del hecho.

La situación ocurrida con el entonces fotógrafo de Epasa llegó a los medios internacionales.

Diarios como el Mundo, As, entre otros reportaron el incidente ocurrido en Panamá.

Maradona sufrió este miércoles un paro cardíaco en su domicilio de la provincia de Buenos Aires y al menos cuatro ambulancias se dirigieron a su vivienda.

VEA TAMBIÉN: Christopher Jurado: 'Tenía que rematar bien'

El entrenador de 60 años estuvo a principios de noviembre diez días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico", pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado.

Always in our hearts



Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020