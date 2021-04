Anselmo 'Chemito' Moreno se alista para 'aniquilar' al mexicano Tostado

Anselmo "Chemito" Moreno busca su me mejor forma para aniquilar al mexicano Antonio Tostado que viene en busca de su clasificación de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en las 126 libras (pesos pluma), en la velada "Poker de Ases" que es organizada por la promotora Laguna Premium Promotions para el 14 de mayo.

En la cartilla también peleará el excampeón mundial Jezreel Corrales, Ricardo "Científico" Núnez y el colonense Ernesto "The Problem" Marín .

El excampeón mundial de los pesos gallos regresa al ring, luego de una año inactividad por la pandemia de la Covid-19 y admite que pone en riesgo su clasificación en un pleito pactado a 10 rounds.

"Estamos clasificados de séptimo (AMB) y el mexicano viene por la clasificación", reiteró ayer "Chemito" Moreno, luego de los entrenamientos en el gimnasio Pedro "Rockero" en Curundú.

Moreno indicó que anteriormente ha enfrentado mexicanos, que lo ha visto, son frontales, aguerridos, pero que él se prepara en doble jornada para el día del pleito.

"Mí estilo es pegar y que no peguen", sostuvo Moreno

"Chemito" luego de dos años de ausencia volvió al entarimado en el 2019, realizó dos pleito y en el 2020 no pudo pelear por la pandemia de la Covid-19, agregó que durante la cuarentena entrenó en el gimnasio Jesús "Máster" Gómez de Barraza, que no se ha se ha detenido y faltando poco más de un mes para su pleito se encuentra a 14 libras del peso pactado para el combate. A su juicio no debe tener inconveniente en ese aspecto, según lo planificado.

Moreno, excampeón gallo tiene récord de (38, 6, 1 12 kO) y el mexicano Antonio Tostado (25, 7 8KO).

En el pleito coestelar de la cartilla el excampeón mundial superpluma (130 libras) Jezreel Corrales con (23, 4, 9 KO), peleará contra Miguel Ángel Martínez con (15, 3, 10 KO) en pleito programado en los ligeros (135 libras) y 10 rounds.

Mientras que Ricardo "El Científico" Núnez con 21, 3, (19 KO) disputará el título Fedelatín de la AMB, en los ligeros (135 libras) y 11 asaltos contra Alfredo Santiago de República Dominicana, (13, 1, 5 KO).

Por su lado, el colonense Ernesto "The Problem" Marín invicto en 9 peleas con 5 nocaut disputará el título Fedecentro de la AMB en los ligeros contra José "La Bestia" Beitía que (6, 2, 1, 4KO).

Rouss Laguna apoderada de "Chemito" Moreno explicó que el combate contra el mexicano Tostado es preparatorio para el pleito que deberá tener posteriormente "Chemito" Moreno contra el dominicano Yohan Vásquez por el título Gold de la AMB en las 126 libras.

Laguna recalcó que la pelea es para 14 de mayo, que será sin público, que se realizará con todos los protocolos de bioseguridad por la Covid-19, se estudian tres posibles sedes y que será transmitida por ESPN y TVMax, algo que se debe a sus patrocinadores como Betcris.