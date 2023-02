Argentino Abel Gallegos asume el liderato en Panamá

El argentino Abel Gallegos tuvo una mañana brillante tras celebrar su compleaños y terminó el día como líder absoluto del Panama Championship. En este, apenas el tercer torneo de su carrera en el Korn Ferry Tour, Gallegos se vio impulsado por una segunda ronda sin bogeys de 5-bajo par 65 en el exigente campo del Club de Golf de Panamá.

El jugador que a sus 17 años cobró notoriedad en la región al llevarse la victoria Latin America Amateur Championship 2020 para recibir invitaciones al Masters y al Open Championship, marca el paso con un total de 5-bajo par 135. Apenas a un golpe de distancia, le persiguen los estadounidenses Mac Meissner, Jimmy Stanger, Ben Kohles y Kevin Dougherty.

Saliendo por el tee del 10 a las 7:43 a.m. Gallegos tomó impulso con una racha de birdie-birdie-par-birdie entre los hoyos 12 y 15. “Siempre arrancar bajo par es bueno y me pude poner bajo par rápido. Me la fui llevando por el lado correcto, una ronda sin errores,” dijo Gallegos, quien embocó un putt de diez metros en el 15 para ponerse 3-bajo par en el día.

Por la vuelta del 1, ya con el viento soplando significativamente, sumó otros dos birdies en los hoyos 3 y 5 para llegar al 5-bajo par con el que cerraría el día. “A la vuelta pegué mucho mejor que a la ida, pero (la pelota) no quiso entrar en algún momento. Pero muy sólido, muy contento y a seguir así el fin de semana,” agregó con buenas expectativas para los 36 hoyos finales.

Además de estar jugando en un mercado latino, en donde tiene la comodidad de manejarse en su idioma, Gallegos está aprovechando la motivación extra de tener aquí a su familia. Ellos viajaron desde Veinticinco de Mayo, su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires, para acompañarlo en la semana de su cumpleaños. "La verdad es que ha sido una semana complicada, una cancha díficil. En la primera jornada no pude cerrar bien pero hoy (ayer) pude jugar sólido y hacer cinco golpes menos y colocarme arriba del tablero. Espero mantener ese ritmo de ascendente y culminar de la mejor manera". dijo elgolfista

Gallegos, quién se veía muy relajado ayer dijo que entre sus planes está seguir en la próxima parada del Korn Ferry Tour que será en Bogotá, Colombia. "Asegura que ve bien el futuro del gol en Latianaomerica e insta a los jugadores a seguir adelante hasta conseguir sus sueños".

Sus familiares aquí presentes son su padre, Abel, su madre, Guillermina, su hermano Miguel y su hermana Morena. También vino su novia, Ana Paula Valdés, una golfista mexicana que juega en el EPSON Tour y que también estará de cumpleaños el domingo.

“Vinieron todos y la verdad que siempre apoyan. Siempre digo que esto no sería posible sin ellos porque son el motor de esto, así que contento que estén acá esta semana,” dijo sobre el empuje que le dan sus seres queridos.

Abel dijo que ayer la celebración de su cumpleaños no pudo ser completa dados sus horarios de juego para estos dos primeros días de torneo. “Ayer fue medio rápido. No pudimos cenar todos juntos porque como terminé a las 7 (p.m.) y hoy tenía que estar arriba a las 5:30 (a.m.). Hoy a la noche vamos a tener una cena familiar y (tendremos) una torta,” agregó sobre sus planes para una noche de viernes a la que llegó como líder absoluto del torneo.

La segunda ronda fue suspendida por falta de luz al ser las 6:39 a.m. La jornada concluyó con cuatro jugadores pendientes de completar los primeros 36 hoyos – los estadounidenses Jackson Suber (T21, con par), Steven Fisk (T48 con +2), Cole Hammer (T75 con +4) y el amateur panameño Samuel Durán (143º con +18). De momento, con 74 jugadores dentro, el corte para los top 65 y empates está proyectado en 3-sobre par.

Los cuatro jugadores mencionados deberán estar en posición para reanudar el juego a las 8:30 a.m. de este sábado. Una vez que terminen el corte será oficial y se confeccionarán las salidas para una tercera ronda que daría inicio alrededor de las 9:30 a.m. con salidas por los tees de los hoyos 1 y 10 en grupos de tres jugadores. El último grupo, con el líder Abel Gallegos a la cabeza, saldrá al campo por el tee del 1 aproximadamente a las 11:45 a.m.