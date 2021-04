Atletismo panameño brilla con Gianna Woodruff, pero clama por una pista propia

El deporte local celebra la clasificación de la panameña Gianna Woodruff a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ayer, Woodruff se convirtió en la tercera atleta istmeña en lograr su cupo para la máxima cita olímpica.

La especialista en los 400 metros con vallas se impuso, con récord incluido, en los tradicionales Drake Relays en Des Moines (Iowa). Gianna ganó la prueba de su rama con 55 segundos y 2 centésimas, rompiendo el récord sudamericano que estaba en su poder, cuando el 31 de julio de 2018 estableció 55.60s en Barranquilla. También logró un récord nacional. A tener en cuenta que la marca mínima para ir a Tokio es de 55.40s.

Con la conquista de Woodruff son ya tres los panameños clasificados a las Olimpiadas. Cristoffer Jurado fue el primero en conseguirlo, en el ciclismo, y luego lo hizo Jorge Castelblanco, en maratón.

El atletismo, el deporte que mayor gloria le ha dado a Panamá a nivel olímpico, ya tiene a dos de los suyos con boleto a suelo nipón.

La alegría por la gesta de Woodruff contrasta con la decepción que vive la disciplina por no contar con una pista propia y tener que depender del fútbol.

"Es la segunda panameña que clasifica en atletismo para los Juegos Olímpicos. Le pedimos encarecidamente al nuevo director de Pandeportes (Héctor Brands), que mire al atletismo panameño como debe de mirarse. Se debe de respetar al atleta. Lastimosamente hoy en día no tenemos pistas, no tenemos dónde hacer los campeonatos. Tenemos que estar pidiendo pista prestada al Artes y Oficios", comentó Mario Quintero, presidente de la Federación de Atletismo.

Quintero recordó que la pista del estadio Rommel Fernández es la única que cuenta con certificación, pero que por los trabajos que se realizan en el coliseo no pueden entrar. Destacó, además, que al no ser propia habitualmente no tienen acceso libre.

"Necesitamos una pista de atletismo. Está bueno de que para poder correr haya que pedirle permiso al fútbol. La pista del Rommel es la única calificada para que las marcas que se hagan allí sean oficiales", precisó.

Panamá solo ha ganado tres medallas olímpicas en su historia y todas han sido cortesía del atletismo: Lloyd LaBeach se alzó con dos bronces en los 100 y 200 metros lisos en Londres 1948 e Irving Saladino, en salto largo, obtuvo la de oro en Pekín 2008.

