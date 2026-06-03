Baloncesto panameño quiere 'escribir una historia nueva' en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los preseleccionados nacionales de baloncesto masculino y femenino panameño U20 se mantienen concentrados a puerta cerrada, buscando afinarse para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2026, que se realizarán en República Dominicana entre el 24 de julio y 8 de agosto.

Panamá quiere escribir una "historia nueva" en estos Juegos, fueron las palabras del coach del equipo masculino, Nelson Colón.

El preseleccionado masculino U20 se encuentra conformado por 25 basquetbolistas y Colón tiene por lo menos un mes para definir la plantilla oficial de 12 jugadores que estará en la cita de Santo Domingo 2026.

El puertorriqueño Colón —que también es director del equipo mayor— se encuentra en su primera semana de entrenamiento con los chicos de la U20 y añadió que "trabajar con el equipo juvenil era una oportunidad que quería tener".

Colón admitió que se encontró con muchos jugadores talentosos en este equipo juvenil y su deseo es escribir un capítulo en el baloncesto panameño. "Es una historia nueva de camino a los Juegos Centroamericanos", reiteró.

Los preseleccionados masculino y femenino cumplen la primera semana de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis "Matador" Tejada de Pandeportes; lo hacen a doble jornada a puerta cerrada y se mantendrán de esa forma la próxima semana.

Colón explicó que esto es importante debido a que los "muchachos tendrán su espacio para que puedan mostrar su talento".

En los Centroamericanos y del Caribe 2026, Panamá U20 en baloncesto masculino quedó sembrada en el Grupo B junto a Jamaica, México y Puerto Rico.

Dionisio Gómez al frente del Panamá Femenino

Por su parte, el equipo femenino panameño es dirigido por el exseleccionado nacional Dionisio Gómez.

Por lo pronto, la preselección se encuentra conformada por 27 jugadoras. "Estamos construyendo. Este es el proceso de construcción y ver qué tipo de jugadoras tenemos", dijo Gómez.

El coach del equipo femenino agregó que hará "énfasis en el fundamento".

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"Hay que afianzar los fundamentos, eso nos va a ayudar a jugar y salir adelante", reiteró Gómez, quien expresó que la idea del equipo femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe es la medalla de oro.

En los JCC, Panamá femenino quedó sembrada en el Grupo B junto a Jamaica, México y Puerto Rico.