Maduro defenderá su inmunidad en noviembre para evitar ir a juicio en EE.UU. en 2027

El juez federal a cargo del caso del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, propuso este miércoles que el juicio empiece el próximo 1 de junio de 2027, una vez resuelta la petición de inmunidad que prevé presentar la defensa, en una audiencia en la que ambos acusados presentaron un mejor aspecto que en las anteriores comparecencias.

El político venezolano apareció más delgado, pero con buen aspecto, en una sala de la planta 23 del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se podía ver el 'skyline' de la Gran Manzana de fondo y estaba repleta de periodistas, de civiles curiosos y juristas.

Maduro, que mantiene su característico bigote y su pelo un poco canoso —aunque mejor cortado que la última vez—, llegó caminando con normalidad y sin rastro de la cojera que había mostrado en anteriores audiencias.

Flores lució también un mejor aspecto que en las otras sesiones. Vistió el mismo uniforme de color caqui que su esposo, con el pelo teñido, una coleta y gafas.

Un juez que volvió a mostrar signos de fatiga

El que sí entró cojeando fue el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, que volvió a mostrar una voz fatigada y con dificultades para proyectarla, por lo que se vio obligado en más de una ocasión a detenerse para beber agua.

Estas dificultades han reavivado las dudas entre algunos juristas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de gran complejidad técnica.

Hellerstein, nombrado en 1998 juez del Distrito Sur de Nueva York por el expresidente de EE. UU. Bill Clinton (1993-2001) es un especialista en casos complejos, de alto perfil, y ha tratado procesos relacionados con el crimen organizado y delitos transnacionales.

Un juicio condicionado a la petición de inmunidad

En la audiencia, que duró menos de 20 minutos, se dibujó un primer calendario del proceso judicial de Maduro y Flores.

Hellerstein propuso que el juicio empiece el próximo 1 de junio de 2027, tras dos bloques de mociones en los que la defensa solicitará la inmunidad de los acusados, de acuerdo con la propuesta presentada por la Fiscalía horas antes.

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Barry Pollack, el principal abogado de Maduro —que también ha representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange—, avanzó que durante el primer bloque de mociones solicitarán la inmunidad de los acusados alegando que él ejercía como jefe de Estado y ella como primera dama en el momento de la detención.

Con ese argumento, el equipo legal del líder venezolano planteó que las mociones se dividan en dos, ya que, a su juicio, si se acepta la inmunidad, no deberá someterse a las de la segunda ronda, en la que la Fiscalía presentará todas las pruebas de la ya concluida investigación.

El juez dio a la Fiscalía hasta el 15 de noviembre para recabar todas las pruebas clasificadas y fijó el inicio de los argumentos orales de la defensa para dos días más tarde, el 17 de noviembre.

Las partes aceptaron la fecha tentativa, pero los abogados de Maduro dejaron la puerta abierta a solicitar una prórroga.

"Déjelos hablar".

Durante la audiencia, se vio a Maduro tomar anotaciones y, una vez levantada la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Mientras se preparaban para sacar a los acusados de la sala, el juez intervino para que dejaran a Maduro hablar con Pollack.

"Déjelos hablar", dijo en varias ocasiones Hellerstein, permitiéndoles conversar varios minutos.

Una vez terminó la conversación, Maduro se levantó para salir escoltado y, antes de abandonar la sala, saludó con la mano a las personas que estaban sentadas en las gradas junto a su equipo legal.

Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables ante el juez el 5 de enero, cuando fueron presentados ante la justicia de Nueva York.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.