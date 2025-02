Barcelona aniquila a un pésimo Valencia de la Copa y pasa a semifinales

El Barcelona pasó por encima de un pésimo Valencia en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey al ganr con otra goleada (5-0), como hace dos semanas en Liga, gracias a un triplete de Ferran y a los goles de Fermín y Lamine Yamal para pasar a semifinales, lo que provocó el enfado de Mestalla, que se dividió entre los que se fueron y los que se quedaron a criticar.



Con la reciente goleada en Liga por 7-1 en la memoria, el Valencia salió este jueves con una línea de cinco defensas para cubrir su portería, pero con la ‘unidad B’ con la vista puesta en la 'final' de este domingo contra el Leganés, mientras que el Barcelona comenzó el partido con Ferran Torres en el lugar de Robert Lewandowski.



En un estadio de Mestalla lleno y motivado pese a la situación del equipo, el Valencia no se lo pensó presionando arriba. El equipo de Carlos Corberán quiso ser atrevido en el inicio del partido, y, otra vez, lo pagó caro. Ni con tres centrales pudo el Valencia frenar a los culés.



En la primera llegada del Barcelona, llegó el gol. Balde puso un balón milimétrico entre los centrales para Ferran, que le ganó la posición a Yarek y definió ante Dimitrievski en el minuto tres. El valenciano, como ya pasó en Montjuïc, no celebró el gol y se acordó de los afectados por la dana mostrando una camiseta con el mensaje “no olvidemos Valencia”.



Con el gol tempranero, vinieron los recuerdos del partido de Liga. El Valencia intentaba rearmar su juego, pero la pelota no le duraba nada. La aproximación más clara fue de Fran Pérez, pero no decidió con rapidez ante un Barcelona que se sentía cómodo ante un rival inofensivo.



Sin casi esfuerzo, el Barcelona se plantaba fácil en el área de Dimitrievski. Esta vez fue con Raphinha, que con una buena maniobra dentro del área abrió para Lamine, que estrelló el cuero en el poste y, el rechace, fue para dentro. Otra vez Ferran. El delantero culé cazó el balón y marcó el segundo en el minuto 17, que subió al marcador concedido por el VAR.



De los recuerdos, el partido pasó a ser un ‘déjà vu’. Fermín marcó el tercero (m.23) y Ferran el cuarto a la media hora. El valencianismo comenzó a abandonar Mestalla ante la sensación de debilidad de su equipo, que recibía gol en cada tiro del Barcelona.



En los últimos minutos, el equipo de Hansi Flick bajó el ritmo. La única ocasión clara del Valencia, que vivió en un fuera de juego constante en las pocas veces que se incorporó al ataque, fue un potente chut de Pepelu que rechazó Szczesny con una buena estirada justo después del tercer gol.



Tras el descanso, Sadiq tuvo dos buenas llegadas al área con un gol y un penalti, pero ambas acciones fueron anuladas por fuera de juego y Lamine contestó con un chut que volvió a ir directo al palo.



El Barcelona se dedicó a tocar el balón dosificándose y sin querer hurgar más en la herida, pero Lamine, después de dos tiros al palo, no se quiso ir de Mestalla sin un gol con la ayuda de Dimitrievski para poner el quinto (m.59). A falta de quince minutos para el final debutó el mediapunta Iván Jaime, que vio anulado su gol por fuera de juego de Diego López.



Ficha técnica:



0 – Valencia: Dimitrievski; Aarons, Mosquera, Diakhaby (Tárrega, m.64), Yarek, Jesús Vázquez; Fran Pérez (Diego López, m.64), Hugo Guillamón (Barrenechea, m.81), Pepelu, Sergi Canós (Iván Jaime, m.72); Sadiq (Rafa Mir, m.72).



5 – Barcelona: Szczesny; Koundé (Font, m.79), Eric, Cubarsí (Gerard Martín, m.46), Balde (Iñigo Martínez, m.46); De Jong, Pedri (Casadó, m.64), Fermín; Raphinha (Dani Olmo, m.64), Ferran y Lamine Yamal.