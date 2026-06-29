Brasil remonta a Japón de infarto y se mete en octavos de final

Al minuto 29, un fallo en la salida de balón del lateral Danilo le entregó la oportunidad de oro a los asiáticos: Kaishu Sano interceptó el pase en la medular, condujo con velocidad hasta la frontal del área y fulminó al portero Alisson Becker con un derechazo raso y ceñido al poste para decretar el 0-1.

La anotación provocó una involución en el juego carioca, que cayó en la desesperación ante la mirada de la leyenda Ronaldinho desde los palcos del estadio.

Obligado a reaccionar en el entretiempo, Ancelotti movió sus fichas dando entrada al juvenil Endrick en sustitución de Lucas Paquetá. Brasil saltó al complemento con una agresividad renovada, apostando por la verticalidad y el juego aéreo para encerrar a Japón en su propio terreno.

La recompensa llegó al minuto 55, cuando tras una serie de rebotes y un despeje sobre la línea de Takehiro Tomiyasu, el capitán Casemiro apareció en el segundo poste para conectar un testarazo certero que significó el 1-1.

El empate desató la mejor versión de Vinícius Júnior, quien minutos después estrelló un balón en el poste tras una soberbia jugada individual. Buscando piernas frescas para el tramo final, el cuerpo técnico brasileño optó por el ingreso de Gabriel Martinelli en lugar de Neymar Jr. —quien permaneció la totalidad de los 90 minutos en el banquillo de suplentes—.

Cuando el partido parecía abocado a los tiempos extras y tras sufrir la baja por lesión de Casemiro (molestia en la ingle), la luz apareció en el último suspiro. En el sexto minuto del tiempo añadido (96'), Bruno Guimarães filtró una asistencia milimétrica para Martinelli; el extremo del Arsenal sacó un remate que, pese al desvío de Suzuki, impactó en la base del poste y se coló al fondo de las mallas para sellar el definitivo 2-1.