Campeonato Nacional de Béisbol U15 se jugará en Coclé y Los Santos

El Campeonato Nacional de Béisbol U15 se jugará a partir del 13 de marzo en el estadio Remón Cantera en Aguadulce, Coclé (Grupo A) y en el Roberto Hernández en Los Santos (Grupo B)

El torneo se disputará en dos grupos, divididos en seis equipos, con un sistema de juego de todos contra todos en cada grupo, una semifinal cruzada y los ganadores por la medalla de oro del certamen.

El Grupo A juegan Colón, Metro, Darién, Veraguas, Panamá Este y Coclé.

El Grupo B lo integran Bocas del Toro, Occidente, Herrera, Panamá Oeste, Los Santos y Chiriquí.

El domingo 13 de marzo, el Grupo A juegan Colón y Metro, desde las 9:00 a.m., luego Darién vs. Veraguas y cierra Este vs. Coclé. En el Grupo B se enfrentan Bocas del Toro vs Occidente desde las 9:00 a.m., siguen Herrera vs. Oeste y cierra Los Santos vs. Chiriquí.

Para el lunes 14 de marzo, en el Grupo A se miden Coclé ante Darién desde las 9:00 a.m., Metro ante Este a segunda hora y en el cierre Veraguas vs Colón. En el Grupo B se miden Bocas del Toro vs Herrera desde las 9:00 a.m., Panamá Oeste ante Los Santos y cierran Occidente ante Chiriquí.

Resto del Calendario:

Martes 15 de marzo:

Grupo A: Darién vs Panamá Este, 9:00 a.m., siguen Colón vs Coclé y Veraguas vs Metro.

Grupo B: Los Santos vs Bocas, 9:00 a.m., siguen Herrera vs Occidente y Chiriquí vs Oeste.

Miércoles 16 de marzo:

Grupo A: Panamá Este vs Colón, 9:00 a.m., siguen, Coclé vs Veraguas y Darién vs Metro.

Grupo B: Chiriquí vs Bocas, 9:00 a.m., siguen Herrera vs Los Santos y Occidente vs Oeste.

Jueves 17 de marzo:

Grupo A: Colón vs Darién, 9:00 a.m., siguen Metro vs Coclé y Veraguas vs Este.

Grupo B: Occidente vs Los Santos, 9:00 a.m., siguen Oeste vs Bocas y Chiriquí vs Herrera.

Viernes 18 de marzo: Semifinales en el Roberto Hernández desde las 10:00 a.m.

Sábado 19 de marzo: Final en el Roberto Hernández desde las 3:00 p.m.