Carlos Beltrán y Andruw Jones, al Salón de la Fama de MLB

El beisbolista Carlos Beltrán, de 48 años, fue escogido este martes para ser el sexto boricua exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con una carrera de 20 temporadas como uno de los bateadores ambidiestros más destacados de la historia del béisbol.

Pero no será el único nombre a ser exaltado ya que también fue honrado con esta distinción el curazoleño Andruw Jones, primer beisbolista de su país en ser merecedor de ese honor.

"¡Wow! No puedo explicar todas las emociones que acabo de vivir. No puedo creer que ahora soy parte del Hall of Fame. Es una locura. Pienso en todas las noches de entrenamiento y las veces que dude de mí", celebró Beltrán en redes sociales.

Beltrán obtuvo el 84,2 % de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés) y se une así a los puertorriqueños Roberto Clemente (1973), Orlando 'Peruchín' Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

"Este logro significa un montón para mí, pero también para todos los que me han apoyado: mi familia, mis amigos y, por supuesto, los fanáticos. ¡Gracias por estar siempre ahí! Puerto Rico tiene su 6to HALL OF FAME ", zanjó el beisbolista.

Por su parte, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Daniel Quiles, felicitó a Beltrán tras ser seleccionado para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.

"Carlos Beltrán ha construido una carrera de excelencia. Celebramos con orgullo que su grandeza sea reconocida con la inmortalidad en Cooperstown. Esta elección llena de alegría a todo Puerto Rico y marca el comienzo de un año histórico para nuestro béisbol", indicó en un comunicado Quiles.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González y la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, celebraron este hito para la historia del deporte puertorriqueño.

"Un manatieño que engrandece el nombre de Puerto Rico ante el mundo. Beltrán representa lo mejor de nuestra gente. Reconocemos una carrera que inspiró y sirve de ejemplo a generaciones dentro y fuera del terreno de juego. Por eso hoy celebramos junto a los suyos y lo felicitamos por lograr este máximo galardón", expresó González

JONES: LA POTENCIA CURAZOLEÑA

Por su parte, Andruw Jones, nacido el 23 de abril de 1977 en Willemstad y quien obtuvo el 78.4 % de los votos, mostró su talento en la MLB por espacio de 17 campañas, en las que fletó 434 vuelacercas, remolcó 1,289 carreras y anotó en 1,204 ocasiones, plasmando un promedio de bateo de .254.

El potente jardinero central, quien participó en cinco juegos de las estrellas, se distinguió por su gran capacidad defensiva, obteniendo 10 Guantes de Oro por su labor como jardinero central, y ganó un Bate de Plata.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En su paso por la MLB, Jones jugó para los Bravos de Atlanta, los Yanquis de Nueva York, los Medias Blancas de Chicago, los Rangers de Texas y los Dodgers de Los Ángeles.

Entre los latinos también figuraron en la votación Félix Hernández (46.1%), Alex Rodríguez (40%), Manny Ramírez (38.8%), Bobby Abreu (30.8%), Omar Vizquel (18.4%), Francisco Rodríguez (11.8%) y Edwin Encarnación (1.4%), quienes no alcanzaron el mínimo del 75 % necesario para clasificar al templo de los inmortales de las Grandes Ligas.

Beltrán y Jones serán presentados al Salón de la Fama junto con el estadounidense Jeff Kent y estarán en la ceremonia oficial de exaltación que se celebrará el próximo 26 de julio en Cooperstown, en Nueva York.