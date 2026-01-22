Se requiere una ley educativa flexible que ponga al estudiante como foco

Juan Pablo Cardozo, presidente de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá (Auppa), considera que la reforma educativa que se plantea en esta administración debe sacar la política de la educación y opinó que se debe optar por una ley flexible que ponga al estudiante como foco.

"La reforma de la educación tiene que contemplar un todo, acá la educación se ha politizado mucho, ojalá que se salga de ese escenario y entre en un ejercicio que contemple desde la temprana edad hasta que llegue a las universidades", dijo Cardozo en el noticiero matutino de Telemetro.

"Le hemos dicho al Ejecutivo como a los diputados que necesitamos una ley flexible que ponga en serio a los estudiantes como foco", señaló.

De acuerdo a Cardozo en este tema hay diferentes procesos, pero no hay un hilo conductor y señaló que la educación tiene un mismo propósito que es lograr que los niños y jóvenes lleguen bien al mundo laboral.

"Siento que estamos caídos en miles de informes, en reporte de las nuevas carreras, pero si las leyes no cambian nos vamos a avanzar como país y nos vamos a quedar en reportes y no en formar a estos muchachos que quieren una oportunidad laboral", expresó.

Según Cardozo la educación superior forma al estudiante para la vida, ya que la educación superior hay niveles: para el trabajo, educación técnica y educación profesional.

"Este ejercicio que se pone sobre la mesa es urgente, las universidades estamos dispuestos a participar en ese ejercicio de construir un todo que aporte a Panamá, expresó.

Lamentó que hoy en día hay más ninis que estudiantes universitarios, lo que considero como "una crisis gigante" que no solo la vive Panamá.

"Panamá tiene que salir de la política y generar estructuras académicas que evalúan si el sistema a nivel de calidad y formación es lo que necesita el país", sostuvo.

Cardozo considera que no puede pensar que una carrera nueva dure tres años en construcción porque recordó que "en ese tiempo ya no existe". Es como sacar una maestría en inteligencia artificial que en seis meses es diferente", dijo.

"Tenemos que pensar en sacar carreras más rápidas con rigurosidad, calidad y que eso permita que el sistema cambie", opinó.

Dijo que el mercado total universitario en Panamá no supera los 230 mil estudiantes, una cifra que calificó de "muy baja", ya que de esa cantidad, el 70% está en la educación pública.

"Quiere decir que la educación particular es del 30% donde hay 31 universidades. Las universidades particulares y públicas, en este contexto, han nacido en un ejercicio de competencia y eso hay que desmitificarlo ya porque el Estado se aprovecha de las universidades particulares para tener oxígeno cuando no puede darle educación a todo", consideró.