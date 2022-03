Panamá

Cecilio Waterman: 'Último baile para llegar al Mundial'

Por su parte, el mediocampista Adalberto 'Coco' Carrasquilla sostuvo que Panamá no se puede 'confiar', que saldrán a buscar la victoria desde el primer minuto y que los Catrachos pese a no contar con sus mejores figuras, no será fácil.

Jaime A. Chávez Rivera

- Actualizado: 23/3/2022 - 12:00 am