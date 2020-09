Celtics se niegan a morir y fuerzan sexto juego contra Heat

El alero estrella Jayson Tatum aportó un doble-doble de 31 puntos, 10 rebotes y seis asistencias que lo dejaron al frente del ataque de los Celtics de Boston, que vencieron este viernes por 121-108 a los Heat de Miami en el quinto partido de las finales de la Conferencia Este.

La victoria permitió a los Celtics evitar la eliminación y mantenerse en la serie que disputan al mejor de siete y que ahora sigue a favor de los Heat (3-2).

El domingo, el equipo de Miami, volverá a tener la oportunidad de alcanzar las Finales de la NBA en el sexto partido.

Junto a Tatum, el escolta Jaylen Brown también estuvo inspirado en el juego ofensivo de los Celtics y logró 28 puntos, ocho rebotes, dos asistencias y recuperó un balón.

Mientras que otros cuatro jugadores de los Celtics también acabaron con números de dos dígitos, incluido el pívot alemán Daniel Theis, que fue decisivo en las acciones dentro de la pintura al aportar un doble-doble de 15 puntos, 13 rebotes y tres tapones, que fueron decisivos.

El base Kemba Walker llegó a los 15 puntos y repartió siete asistencias, mientras que el alero reserva Gordon Hayward consiguió 10 tantos, y el pívot turco suizo Enes Kanter obtuvo ocho anotaciones en los 10 minutos que estuvo en la cancha, la mayoría en la segunda parte cuando los Celtics tomaron el control del partido.

A pesar que los Celtics llegaron a estar abajo hasta 12 puntos en el marcador y se fueron al descanso con la desventaja parcial de 51-58, a partir del tercer periodo estuvieron imparables y arrolladores al superar a los Heat.

El base esloveno Goran Dragic anotó 23 puntos como líder de los Heat, mientras que el escolta Duncan Robinson llegó a los 20 tantos.

El equipo de Miami anotó apenas 7 de 36 intentos de triples, y ahora tienen un 25 por ciento en sus últimos 13 cuartos de partido, después de haber llegó al 38% en los playoffs antes de la falta de acierto en sus lanzamientos.

"Con toda sinceridad, la primera vez que veo baloncesto de los Celtics en los últimos partidos", declaró Brad Stevens, entrenador del equipo de Boston. "Hicimos muy bien las cosas en el campo.

Este fue el partido de postemporada número 18 en la historia de los Celtics en el que anotaron al menos 41 puntos en un cuarto, y probablemente no sea sorprendente, tienen marca de 18-0 en esos partidos.

Mientras que la única otra vez que Miami permitió 41 puntos en un cuarto de postemporada fue el 10 de junio de 2014, cuando los Heat tuvieron un parcial adverso de 25-41 en el tercer partido de las Finales de la NBA frente a los Spurs de San Antonio, que luego perdieron.

