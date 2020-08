Chad Valdés, tenis y música en sus venas

Versión impresa

Chad Valdés, inició su carrera en el deportes del tenis desde muy pequeño en Bélgica, donde nació, porque su padre era diplomático en ese país.

El tenis es una de sus pasiones e incluso llegó a jugar como profesional en Estados Unidos y otras partes del mundo; formó parte del equipo Copa Davis de Panamá, pero también la música la lleva en su sangre, es otra de sus pasiones.

Tras retirarse del tenis competitivo Chad Valdés, asumió su nuevo rol de entrenador y además ha retomado la música que también le ha dado muchas satisfacciones personales.

Chád Valdés, quién es entrenador y pertenece a la directiva de federación Panameña de Tenis, afirma que "antes había una mística sobre lo que era equipos y selecciones, eso se ha perdido en los últimos años, se preparaban equipos iban a los torneos y regresaban y todo quedaba ahí, no había una planificación alguna".

"Ahorita hay un empujón nuevo, planes nuevos de desarrollo de entrenamiento y de competencias nacionales e internacional, estamos tratando de hacer una reestructuración no solo interna, si no crear nuevos talentos de alto rendimiento y que puedan competir a nivel internacional".

Valdés dice que en la actualidad trabajan con un grupo de tenistas jóvenes a nivel nacional y esperan llevarlos a competir fuera del país.'

1999

Panamá asciende a Zona3 2004

gana su torneo más importante.

Sobre retomar uno de los viejos planes de masificar y crear semilleros de tenistas en el país Valdés, asegura que en Chiriquí y Herrera son dos de las provincias donde hay más perspectiva de desarrollo, porque cuentan con instalaciones adecuadas. "Estamos estimulando para crear un torneo nacional, un circuito que pase por las diferentes provincias, tenemos que hacer más que implantar entusiasmo si no crear competencias y el año pasado lo hicimos y habían otros planificados, pero llegó la pandemia y afectó esos planes.

En los últimos torneos celebrado en el 2019 a nivel nacional, participaron más de 200 jugadores en las diferentes categorías y estamos optimistas para retomar los planes después de la pandemia.

Trayectoria deportiva

Chad Valdés, relata que su primeros pasos en el mundo del tenis las dio en Bélgica, lugar donde nació, pero llega a Panamá cuando tenía 10 años de edad y empieza a jugar más.

"Tenía una facilidad para golpear con la raqueta y me encantó y a los 11 o 12 años me metí de lleno al tenis. Hasta los 14 años jugué aquí, pero mi padre lo nombran como diplomático en República Dominicana y me trasladé allá y eso me ayudó muchisimo, porque jugaba en ambos países".

Después jugó tenis universitario en Estados Unidos, y en 1996 llegó a vestir la camiseta de panamá en varias eliminatoria de la Copa Devis de Tenis y en 1999 tuvieron el mayor logró al escalar hasta la Zona 3 de América. El torneo se jugó por primera vez en Panamá.

"Fueron varias competencias de Copa Davis donde cometimos de tu a tu contra países que han llegado a estar entre los mejores del mundo. En 1999 vencimos a equipos duros entre ellos Bolivia".

Valdés hizo equipo en varias oportunidades con Juan Pablo Herrera, Abad Goon, Arnulfo Couirtney, Bryan Aneiros y los hermanos Carlos y John Silva.

El extenista asegura hay dos momentos que marcaron su vida deportiva defensiendo los colores de Panamá y son: haber ganado el ascenso en la Copa Davis a la Zona 3 de América en 1999 ante unas tres mil personas en el Centro Fredd Maduro y en el 2003, cuando Panamá que habíamos bajado de zona y fueron a Costa Rica a recuperar es posición y le ganamos a los ticos, "fui el jugador del torneo, quedé invicto en seis partidos viniendo de atrás en todos, me quedo con eso" afirmó.

Como profesional su mejor logró individual fue en el 2004 tras ganar un torneo en Atlanta, Estados Unidos y donde me hicieron un gran recibimiento aquí en Panamá cuando regresé. "ese es el momento más importante para mi y mi mejor chequesito ganado".

Historia musical

La música corre por las venas de Chad Valdés de forma parelela con el tenis. Vengo de una familia de música, su abuelo por parte de padre era Miguelito Valdés, (Mister Babalú), su abuela de parte de madre fue nada más y nada menos que "La Reina de la Tamborera, Silvia De Grasse, y su otro abuelo de origen puertoriqueño escribió de la famosa canción "Tengo una bolita que me sube y me baja".

Valdés entra de lleno a la música cuando bajan sus competencias en el tenis y crea su grupo musical que lo llevó a hacer giras por Honduras, El Salvador, Colombia, Costa Rica, México y Estados Unidos.

"Los más impresionante fue que en el 2009 el cantante mexicano Aleks Syntek, le gustó unas canciones nuestras y nos invitó que fueramos sus teloneros en una gira por territorio norteamericano, de tenistas a rockstar, cantandole a miles de personas, es muy satisfactorio para mi y mis compañeros de la banda" afirmó.

Sus hijos juega tenis y también le siguen los pasos en el mundo de la música. Chad Valdés, recientemente aprovechando la pandemia lanzó una nueva canción junto a varios músicos panameños.

