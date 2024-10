Chiristiansen le pone matiz a los amistosos ante Estados Unidos y Canadá

El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró este miércoles que los partidos contra Estados Unidos y Canadá tienen poco de amistoso, debido al nivel de los rivales y lo exigente que serán.



"Los dos partidos que tenemos contra Estados Unidos y Canadá si lo tomamos como amistoso nos van a pasar por encima, así que de amistoso nada", afirmó en conferencia de prensa el entrenador de la roja centroamericana.



Agregó que el equipo panameño "irá con todo" a sacar la victoria en ambos cotejos, un reto que consideró "difícil, pero no imposible".



El entrenador de Panamá explicó que más allá de la exigencias de los partidos ante estadounidenses y canadienses, también estos son claves para retomar el ritmo de competencia de la selección panameña este mes de octubre, debido a que no compitieron en la fecha FIFA de septiembre.



Panamá para los dos partidos, aseguró Christiansen, tendrá dos bajas claves en los defensores José Córdoba y Eric Davis, ambos por lesión, que serán suplidos por los centrocampistas Carlos Harvey y Ricardo Phillips.



"A mí me gusta tener jugadores inteligentes, que sepan jugar en varias demarcaciones, que sepan adaptarse a las exigencias tácticas, pero sobre todo, a la exigencia física", comentó.



Sobre la convocatoria para enfrentar a Panamá que realizará el argentino Mauricio Pochettino, actual entrenador de los Estados Unidos, Christiansen consideró que "él quiere tener a su mejor equipo", pero también hay que tener en cuenta que "tiene bajas y jugadores, que una u otra razón, no han podido venir".



En cuanto a Canadá, el entrenador de la selección centroamericana resaltó el buen momento que vive este equipo.



"La última ventana FIFA se vio un Canadá espectacular, con una gran agresividad y haciendo partidos redondos", subrayó.



Panamá, según la Federación Panameña de Fútbol (FPF), viajará este jueves en horas de la mañana hacia Austin, Texas, en donde chocará, el sábado próximo, contra los Estados Unidos y luego tomará rumbo hacia Toronto, para medirse -el 15 de octubre- a la escuadra canadiense.



Ambos partidos amistosos son de preparación con miras a los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF 2024/25, a disputarse en el mes de noviembre y donde la Selección de Panamá ya se encuentra clasificada y a la espera de conocer a su próximo rival.