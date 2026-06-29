¿Christiansen habrá tocado techo con la selección de Panamá?

Mucho se habla de la continuidad de Thomas Christiansen al frente del seleccionado panameño. Pero realmente hay que hacer una pausa: todo técnico en el mundo tiene dos maletas en la puerta, una para cuando llega a asumir el cargo y la otra para cuando tenga que irse.

Se acabó el Mundial 2026 para la Roja, fue la segunda Copa del Mundo para Panamá, la primera para Thomas Christiansen, y su futuro con la selección mayor es el tema futbolístico del momento en el país.

El primer punto es que no se puede olvidar que vienen las elecciones en la Federación Panameña de Fútbol (FPF). Otro es que, para renovar nuevamente su contrato, Christiansen hará sus peticiones, incluyendo el tema salarial (económico), para llegar a un posible acuerdo. De lo contrario, habría que trabajar en buscar otra opción, buscar otro técnico.

Todo tiene un ciclo y Christiansen tiene seis años, dos eliminatorias, una final de Copa Oro y una final de Nations League dirigiendo a Panamá. La Roja ha mejorado en lo futbolístico y se le reconoce en la región, pero de irse el danés-español, tampoco es que va a morir el fútbol panameño.

En la Selección Femenina Mayor de Panamá se le renovó al mexicano a Ignacio "Nacho" Quintana; luego de clasificar al Mundial Femenino, pero después el equipo no realizó su mejor desempeño y al final se tuvo que traer a la española María Antonia "Toña" Is. No es por comparar ambas selecciones, sino, mirar que no se repita el mismo error dos veces, la misma historia.

Todo tiene su techo. ¿Habrá llegado Christiansen al suyo con la selección de Panamá? Fue la pregunta lanzada por varios aficionados luego del partido entre Panamá e Inglaterra en el MetLife Stadium en Nueva York, Estados Unidos.

Lo cierto es que, de seguir Thomas Christiansen al frente del seleccionado nacional, la exigencia futbolística en materia de resultados será mayor.

De ser lo contrario, la dirigencia panameña tendrá que buscar un entrenador que supere el listón dejado por el hispano-danés en el asta. De irse Christiansen, el próximo entrenador tendrá que cumplir con lo que hizo Thomas, pero de ahí hacia arriba.

Panamá tiene tres compromisos amistosos en octubre contra Japón, Corea y Ecuador, y la dirigencia actual tendrá que tener listo el panorama: si sigue Christiansen, si habrá un entrenador interino o si se contrata a otro técnico.

La experiencia de un interino no es la mejor opción según lo vivido con entrenadores anteriores.

La Federación Panameña de Fútbol, deberá pensar desde ya en el ciclo 2030 y contratar a un técnico del nivel de Christiansen hacia arriba. Lo económico va a influir, pero la exigencia en materia de resultados también será mayor.