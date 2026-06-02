Christiansen quiere dejar buenas sensaciones

El técnico Thomas Christiansen sostuvo que, en el partido contra República Dominicana, el resultado es lo que menos importa. Pero también reiteró que quiere "dejar un buen sabor de boca" ante la afición en su partido de despedida previo al Mundial 2026, que se disputará hoy en el Estadio Rommel Fernández.

Christiansen explicó que contra República Dominicana utilizará "otro planteamiento" con referencia a lo realizado ante Brasil.

A juicio del técnico, los partidos que más le interesaban eran contra Brasil y Bosnia, con el fin de llegar en óptimas condiciones al debut mundialista frente a Ghana el 17 de junio.

El míster también se refirió a la goleada por 6-2 que se sufrió ante Brasil: "Creo que el partido de Brasil, la verdad, nos ha traído muchas cosas positivas. Incluso lo negativo se vuelve positivo por la bofetada que nos da, ya que sirve de aprendizaje. Saber que cuando cometes errores contra equipos como Brasil, Croacia, Inglaterra o incluso Ghana, te pueden castigar", precisó.