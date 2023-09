Christiansen reitera su molestia por jugar en Penonomé

El técnico del seleccionado panameño Thomas Christiansen reiteró su incorformidad por jugar en el estadio Universitario de Penonomé, Coclé, este jueves (mañana) contra Martinica en el debut de ambos equipos en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Christiansen sostuvo que no ha podido entrenar en el estadio Universitario en Penonomé, Coclé. "Nos no han permitido adaptarnos al campo de juego" dijo el técnico del seleccionado panameño en conferencia de prensa, quien agregó que solo ha podido entrenar por "30 minutos casi de puntillas y esa no son condiciones de un equipo que juega en casa, para intentar sacar ventaja, sea el equipo que sea", disparó.

"Me preocupa que tenemos que jugar la Nationes League y el boleto a la Copa América 2024 en Penonomé, porque el Rommel supestamente este cerrado", dijo Christiansen.

El estadio Rommel Fernández fue cerrado para realizar algunas remodelaciones en sus instalaciones y existen otras alternativas como adecuar el estadio de béisbol Rod Carew, pero el tiempo que resta para los proximos compromisos internacionales de la selección de fútbol es en un mes, un tiempo corto, a juicio de Christiansen.

La selección panameña que se encuentra concentrada en Penonomé, ha tenido que entrenar en la cancha del Virgilio Tejeirá Andrión, en donde por salud, los jugadores decidieron practicar en la cancha sintética y no en la grama natural, debido a la mala condiciones del terreno de juego.

Panamá recibe a Martinica, un equipo que mantiene la misma base de jugadores que enfrentó a Panamá en la pasada Copa Oro, pero ha variado en sus laterales y es ahí donde el técnico del equipo panameño admite tiene algunas dudas.

El Mister sostuvo que contra Martinica, Panamá tendrá que salir a presionar al rival: "No lo tenemos que dejar respirar", precisó.

Casualmente en los entrenamientos de este miércoles en la mañana el que terminó tocado fue el lateral derecho Eduardo "Colocho" Anderson que milita en el Monagas de Venezuela.

Anderson es baja para el partido contra Martinica y posiblemente también estará de baja contra Guatemala, sostuvo el Mister.

Otro de los ausentes contra Martinica será el portero Orlando "Kuty" Mosquera que militaba en el Monagas de Venezuela y que se incorporó recientemente a su nuevo equipo Maccabi Tel Aviv de Israel, un fichaje admite Christiansen lo "tomo por sopresa" y que el jugador no en esta ocasión no será tomado en cuenta porque no llegaría a tiempo.

En el lugar de Mosquera, la portería panameña estaría cubierta por el portero Luis Mejía. "Podría saltar al campo", expresó Christiansen sobre el "Manota".