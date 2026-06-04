Christiansen sobre el amistoso de Bosnia y el Mundial: 'Seré exigente'

Panamá llegó a San Luis, Missouri (Estados Unidos), lista para enfrentar este sábado (mañana) a su similar de Bosnia y Herzegovina, el cual será su último ensayo con miras a su debut ante Ghana en el Mundial.

Es un partido donde el técnico Thomas Christiansen, explicó que quiere colocar y probar futbolísticamente, lo más cercano a lo que usará en la cita de Canadá, México y Estados 2026,

El conjunto panameño que se despidió de su afición y arribó este jueves (ayer) a suelo estadounidense, tiene programado entrenar hoy y hacer trabajos de recuperación. Todo con el objetivo de medirse al plantel bosnio en el Energizer Park, en San Luis, Missouri, en juego programado para realizarse este sábado (mañana) a las 2:00 p.m.

El míster ha reiterado que "será exigente" con los jugadores del equipo panameño en la recta final de la preparación, de cara al debut de la Roja para el Mundial.

"A partir del partido contra Bosnia, de seguro que cada jugador del equipo (Panamá) va a morir, por querer jugar en el Mundial, de tener minutos", sostuvo el estratega, que envió su mensaje directo a sus dirigidos por la disputa de un cupo en el once titular. "Si alguien se relaja, pues está fuera", sostuvo

Christiansen explicó que Panamá buscará proponer ante Bosnia, como siempre lo ha hecho y espera que sus dirigidos, "estén bien ordenados en defensa, con mucha comunicación".

Panamá y Bosnia se enfrentarán por primera ocasión en su historia futbolística.

La intensidad de juego que pueda generar el plantel bosnio, puede servir de mucho al conjunto panameño que deberá enfrentar a Croacia, Inglaterra y Ghana en el Grupo L.

En el Mundial 2026, Bosnia y Herzegovina, quedó sembrada en el Grupo B, juntó al local Canadá, Catar y el conjunto de Suiza.

Panamá y Bosnia juegan por segunda ocasión una Copa del Mundo de la FIFA.

La Roja estuvo en Rusia 2018 y jugará ahora el Mundial 2026.

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Mientras que Bosnia estuvo en Brasil 2014 y se clasificó ahora a la cita de Canadá, México y Estados Unidos.