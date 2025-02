Christiansen, técnico de Panamá, espera un partido 'muy exigente' ante Chile

El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, dijo este miércoles que espera una partido "muy exigente" ante la selección de Chile, que contará con jugadores de renombres y se alista para sus compromisos de la eliminatoria mundialista suramericana.



"Va a ser (un partido) muy exigente. Tenemos que estar muy concentrados y siempre sabiendo lo que tenemos que hacer sobre el terreno de juego", precisó en conferencia de prensa el entrenador de la roja centroamericana, tras finalizar el último entrenamiento en Panamá, previo a su viaje este miércoles hacia a Chile.



Christiansen reconoció que el nivel del partido será diferente al de Perú, cuando se midieron a Universitario, debido a que Chile presentará un "plantel con muchos jugadores experimentados y de nombre" de cara a las eliminatorias.



"Creo que vamos a llegar más preparados (al partido), pero, también, la exigencia contra una selección como la de Chile. con tantos jugadores selección mayor como en este caso, nos va a exigir más. Va ser un partido bonito", acotó el seleccionador.



La escuadra chilena en las eliminatorias suramericanas marcha en la novena posición con nueve unidades.



El entrenador de Panamá destacó que la real importancia de estos partidos, más allá de los resultados, es "ver a nuestros jugadores en un fogueo ante una presión alta y ante un rival de nivel como lo es Chile".



Sobre los entrenamientos previos al partido ante Chile, señaló el entrenador, que fueron "buenos y han ayudado un poco más a los chicos a entender la idea de juego que queremos".



"Espero que tengamos más personalidad en la cancha, que se pueda ver un poco más lo que queremos. Vamos a enfrentarnos a un equipo, como ya lo he dicho, nos va a complicar y no nos va a dejar jugar como queremos", puntualizó.



La selección de Panamá se enfrentará el sábado próximo a la selección de Chile, en un partido amistoso que tendrá como escenario el Estadio Nacional, en Santiago de Chile.



La última vez que Panamá y Chile se vieron las caras fue por la Copa América Centenario 2016 en un juego que se disputó en el Lincoln Financial Stadium, en Filadelfia, y finalizó con victoria por 4-2 para los sudamericanos.



El partido ante Chile le servirá de preparación a Panamá para disputar la Fase Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2025, en donde se enfrentará el 20 de marzo con Estados Unidos en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, en el primero de dos compromisos por el Final Four.