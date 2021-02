Christofer Jurado firma con un nuevo equipo

El pedalista chorrerano Christofer Jurado tiene una nueva casa, al firmar con el equipo Panamá Cultura y Valores.

"Entre mis objetivos del 2020 estaba intentar lograr una firmar a nivel World Tour, la pandemia le ha puesto pausa al calendario, pero la selección panameña me ha dado la oportunidad de competir en Guatemala, donde pude conseguir dos victorias, además de un buen ritmo de carrera para coronarme en los Centroamericanos en Panamá de crono y luego el título de la Vuelta a Chiriquí" señaló Jurado, que viene de correr en las dos últimas temporadas con el TSG Terenggannu de Malasia.

Con su nuevo equipo, Jurado vuelve a fichar para un plantel panameño, "vivo la vida día a día, esta la opción de representar a mi país con el primer equipo continental de Panamá es otro gran reto. En mi país hay muchos jóvenes como yo, solo hace falta que los gobiernos valoren al ciclismo, valoren a nuestros atletas y seguiremos siendo referentes para los nuevos chavales que vienen subiendo", comentó un Jurado ilusionado y ansioso de debutar con los colores del Panamá es Cultura y Valores.

Christofer suma tres campeonato nacionales de ruta, además de ser el actual campeón nacional de contrarreloj, una medalla de oro en crono de los Centroamericanos y un cuarto lugar en los Panamericanos de Lima 2019.

El chorrerarano es uno de los pocos atletas panameño que se encuentra clasificado para participar en e los Juegos Olímpicos de Tokio, el otro es el maratonista Casteblanco.

Por su parte el manager de Panamá es Cultura y Valores, Emer Samudio, se muestra ilusionado con la llegada de Christofer al equipo, "jamás me imagine que en algún momento me tocaría firmar a Christofer", expresó.

."Le he visto crecer, le he acompañado desde niño, parece que todo volvió a hace 10 años cuando empezábamos a trabajar juntos, el mismo niño al que me tocó enviar a España ahora me ha tocado ficharle, él se convirtió en el principal ejemplo de disciplina para esta generación que hoy tiene a Panamá como el quinto mejor país de América y líder de Centroamérica. Pero esto no es suficiente, la vida está llena de escalones, y aún faltan más escalón por alcanzar", agregó el también técnico del seleccionado panameño sobre el fichaje.

