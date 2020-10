Christopher Jurado manda en la clásica Altos del María

El ciclista Christopher Jurado mostró su poder en los pedales al ganar la Clásica Altos del María que se realizó ayer.

El evento que contó con la participación de por los menos con 200 pedalistas y los protocolos de bioseguridad fue dominado claramente por Jurado del equipo Aeronaval.

"Sentía buenas sensaciones, nunca había ganado está clásica, me siento muy emocionado, algo impresionado por toda la organización de la carrera, la federación no lo pensó dos veces y nos ha reactivado, siempre quise ganar la clásica y hoy se me dio", dijo Jurado, luego de la justa.

El pedalista único atleta panameño clasificado a los Juegos de Tokio resaltó el trabajo de su equipo, que lo ayudaron para sacar la victoria, según un comunicado dio a conocer al Fepaci.

En la carrera se dieron dos escapada, la primera fue la de Franklin, Archibold, Alex Strah, Christofpher Jurado, Gabriel Espinoza, Joseph Caballero, Rodolfo Ayarza, Carlos Pascual y Fernando Grijalba.

Pero en la subida a Buenos Aires, Gabriel Espinoza se fugó y Jurado montó su ataque con la Aeronaval.

A la falta de 5 kilómetros para llegar a la meta, ya Jurado había sacado por lo menos 1 minuto de diferencia.

Jurado se llevó los honores, seguido por Gabriel Espinoza y Franklin Archibold.

La categoría de las damas fue ganada la venezolana Jennifer Cesar, seguida por Cristina Mata y Lea Riccoboni fue tercera.