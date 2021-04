Coclé a la final juvenil; Herrera a un juego de la barrer a Los Santos

La “Leña Roja” de Coclé se clasificó anoche a la Serie Final del LII Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, tras barrer a Panamá Oeste en una serie al mejor de siete partidos, ganando 10 a 9 en un compromiso jugado en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández de la ciudad de Las Tablas.

Alex Vargas trabajó 4.0 entradas y aunque no fue su mejor noche pudo sacar el resultado y apuntarse el triunfo para Coclé. “No fue el Alex Vargas que conocemos, no fue nuestro mejor lanzador y el jugador que estamos acostumbrados a ver, pero aún así pudo sacarnos el resultado”, dijo el manager de Coclé, Rodrigo Merón.

Perdió el partido Alexis Guerra que trabajó 2.1 episodios.

Coclé sonó 14 hits con dos errores en el campo, anotando 2 en la alta de la tercera entrada, 3 en la cuarta, 2 en la sexta, 1 en el octavo y 2 en la novena para sellar el compromiso. Oeste dio 9 hits y jugó con 2 pecados, hicieron 1 en la baja del segundo, 2 en la baja del quinto con bombazo de Irving Igualas, 3 en el sexto, 2 en la séptima y 1 en la novena para cerrar su producción.

Coclé perdía 1 a 0 cuando se jugaba la parte alta de la tercera entrada, pero un batazo de doble detonación de Luis Sánchez trajo dos a la casa y puso a la “Leña Roja” arriba en la pizarra del estadio Roberto Hernández de la ciudad de Las Tablas.

Los mejores bateadores de Coclé fueron Luis Sánchez de 4-1 con 2 remolques, Jorge García de 5-4, Joaquín Gamba de 6-4 y Esmith Pineda de 4-2 con 2 producidas. Por Oeste destacaron Irving Igualas de 6-3 con jonrón y 3 remolques y Allan Cgu de 3-1.

El equipo de Coclé se convierte en un sólido aspirante a la corona de la pelota nacional juvenil y sale a buscar el título número tres para su vitrina, tras haber ganado en 1962 en el primer Campeonato Nacional de la historia y en el 2018.

Coclé suma en su carrera por el béisbol nacional juvenil 2 coronas, 4 subcampeonatos y asistirá por cuarta vez corrida a la Serie Final. La “Leña Roja ha estado en 5 Gran Final y tiene marca de 28 juegos jugados, 9 ganados y 19 perdidos.

Por su parte, el refuerzo Anderson Ramírez tiró un pelotón en la lomita y su ofensiva le respaldó con ramillete de 11 imparables, suficiente para que Herrera ganara 6-2 y pusiera la Serie Semifinal a su favor 3-0 ante Los Santos que sigue sin levantar cabeza en esta parte del campeonato.

Ramírez de Chiriquí, que fue seleccionado en la ronda de refuerzos por Herrera, lanzó 6.2 entradas en gran forma, con apenas 4 hits permitidos, 2 carreras, ambas limpias, con 3 pasaportes y 7 ponchados para adjudicarse el triunfo. Pierde por Los Santos el abridor Cristopher Cuevas.

Ramírez recibió el apoyo en la lomita del derecho Ángel González que en 2.1 entradas aceptó solo 2 hits, sin carreras, sin boleados y con un abanicado.

Herrera que sumó 11 hits y jugó con 2 errores, hizo 4 carreras en la parte alta de la quinta entrada y 2 en la octava para asegurar el partido. Los Santos marcó sus dos únicas carreras en la baja de la quinta entrada con un bombazo de Diego Meléndez que produjo dos anotaciones.

Los mejores al bate por Herrera fueron Angel Rodríguez de 6-2 con 2 anotadas y 3 ponchados, Ángel Rivera de 4-1 y 2 remolcadas, Alexander Castillero de 3-2 con 2 producidas y Rubén Deago de 3-2.

Por Los Santos destacaron con el bate, Joaquín Cedeño de 2-1, Oliver Morales de 1-1 y Yeison Austin de 3-1.

Para hoy en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce se jugará el cuarto partido de la Serie Semifinal.