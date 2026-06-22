Canadá
'Coco' Carrasquilla es baja de Panamá para el partido contra Croacia
- Redacción/10Deportivo@epasa.com
Carrasquillla se perdió el juego contra Ghana y tampoco estará ante Croacia.
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El mediocampista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla no estará disponible para el partido contra Croacia, reveló el entrenador de Panamá, Thomas Christiansen.
Panamá enfrentará a Croacia en su segundo partido del Grupo L, este martes en el Toronto Stadium.
Christiansen explicó que se pensó que Carrasquilla podría estar a disposición para el juego contra Croacia, pero no se ha podido.
El míster agregó que la evolución de la lesión de Carrasquilla no ha sido tan buena como había ocurrido en días anteriores.
El también mediocampista de Pumas de México, se perdió el primer partido contra Ghana y tampoco estará ante Croacia.
Thomas Christiansen añadió que espera contar con “Coco” Carrasquilla para el último partido, que será el 27 de junio contra Inglaterra.
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