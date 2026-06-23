Cristiano Ronaldo hace historia en la goleada de Portugal 5-0 ante Uzbekistán

La selección de Portugal recuperó el rumbo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras golear de forma contundente 5-0 a Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, Texas.

El combinado luso disipó las tormentosas dudas y críticas que dejó el empate 1-1 en su debut frente a Congo gracias a una exhibición comandada por Cristiano Ronaldo, quien firmó un doblete y grabó su nombre con letras de oro en los libros de historia del fútbol internacional.

Un récord legendario en Houston y la verticalidad lusa

El legendario delantero de Funchal tardó apenas seis minutos en responder en el campo y desatar la euforia de los más de 68,000 espectadores que abarrotaron el feudo texano. Cristiano conectó una potente volea tras un servicio medido de João Cancelo desde el carril derecho para abrir el marcador y firmar el 1-0. Con esta anotación, CR7 se convirtió oficialmente en el primer jugador en la historia en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

A diferencia del planteamiento gris mostrado en la jornada inaugural, el esquema diseñado por el técnico español Roberto Martínez apostó por la verticalidad y sentenció el compromiso antes de enfilar el camino a los vestuarios:

Mientras la barrera uzbeka se concentraba en un posible cobro de tiro libre de Cristiano, el lateral Nuno Mendes sorprendió con un zurdazo raso y potente al primer poste que decretó el 2-0.

Tras la pausa reglamentaria de hidratación, el atacante del Al-Nassr aprovechó una asistencia de Bruno Fernandes para definir con pierna derecha ante la salida del arquero Abduvakhid Nematov, alcanzando los 975 goles oficiales en su carrera profesional.

Uzbekistán —que venía de caer 1-3 ante Colombia— intentó reaccionar al minuto 29 con un remate de larga distancia de Azizjon Ganiev; sin embargo, la jugada fue invalidada por el cuerpo arbitral tras la revisión del VAR debido a una infracción previa en perjuicio de João Cancelo.

Gestión lusa y aviso directo a Colombia

En el periodo complementario, Portugal mantuvo la posesión y administró el ritmo de juego a placer. La cuarta anotación del encuentro llegó tras una acción a balón parado en la que el guardameta Nematov anotó en propia puerta en el área pequeña después de una serie de rebotes.

Con el partido plenamente resuelto, Martínez movió el banquillo para dosificar esfuerzos, dando entrada a Francisco Conceição, Trincão, Bernardo Silva y Rafael Leão, aunque optó por mantener a Cristiano Ronaldo en la cancha los 90 minutos por segundo duelo consecutivo. Al minuto 87, el propio Rafael Leão se encargó de colocar la cereza en el pastel al cazar un balón suelto en el área de penalti para sellar el definitivo 5-0.

Con este contundente triunfo, la escuadra portuguesa suma cuatro unidades, acalla los cuestionamientos mediáticos y se enfoca en el trascendental partido del próximo 27 de junio en Miami, donde medirá fuerzas ante la selección de Colombia en un choque directo que definirá al líder general del Grupo K.