Didier Rodríguez y Egris Arias ganan en el Circuito City

Didier Rodríguez y Egris Arias ganaron los 5 kilómetros del Circuito City que se disputó ayer en la Cinta Costera, bajo las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud.

Rodríguez, quien el pasado 27 de junio ganó la medalla de bronce en el XXXII Campeonato Centroamericano en Costa Rica, ayer lideró la carrera y terminó con un registro de 15 minutos y 8 segundos, seguido del Campeón Nacional de triatlón Peter Vega con 15:28 y Mario Galvez, con 16:10.

Rodríguez admitió que los últimos kilómetros fueron exigentes, pero pudo resistir.

"Competí con buenos corredores y salí a dar lo mejor. El primer kilómetro fue el más rápido. Del tercer al cuarto kilómetro fue que sentí el bajón, pero pude sostener el ritmo y llegar a la meta", dijo Rodríguez.

El corredor considera que la temporada ha sido buena, pues ha podido bajar los tiempos y espera seguir en esa dirección.

Por su parte Egris Arias pasó la meta sin presión alguna con un registro de 17:41, seguida por Valerie Deishad con 19:38 y Anaís Álvado con 20:11.

"La humedad me pegó, sentí bastante calor. No fue tan cómodo el clima. Venía bastante tranquila y corrí el último kilómetro más suave porque no tenía tanta presión", expuso Arias.

Otros que destacaron en sus respectivas categorías fueron: César Jurado, César Muñoz, Fernando Blanco; Daniela Araujo, Margateth Toroitich y Gismari Laya.

El Circuito City continúa con las competencias de 10,15 y 21 kilómetros.

