Djokovic sobre el triunfo ante Nadal: 'Rafa merece un gran respeto siempre'

El serbio Novak Djokovic, que ganó con solvencia el duelo de segunda ronda del torneo olímpico individual ante Rafael Nadal, en un capítulo más de la máxima rivalidad en la historia del tenis, se felicitó por el triunfo y por haber aplacado la reacción del español, del que lamentó que no afrontara el compromiso en su mejor momento.



"Creo que apreciaremos mucho este partido, por el deporte en sí, por nuestra rivalidad. Levantó mucho interés y atención del resto de deportes hacia nosotros. Es una pena que Nadal no haya estado en su mejor momento. Yo hice todo lo que pude para que no se sintiera cómodo", valoró Djokovic.



Son muchos años de rivalidad. Acumulan sesenta partidos entre ambos. "En el 2006, cuando empezó todo, no creo que pensáramos que estaríamos jugando uno contra otro en las misma cancha en estos Juegos Olímpicos", dijo.



Novak Djokovic continuó su búsqueda de una esquiva primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París este lunes cuando superó a su rival de toda la vida Rafael Nadal por 6-1, 6-4.



El ganador de veinticuatro Grand Slam temió por una reacción de Nadal cuando ganaba por 4-0 y el balear despertó y se situó con 4-4 y tuvo cerca ponerse por delante. Djokovic reconoce que se relajó.



“Con 6-1 y 4-0 me sentí demasiado cómodo”, dijo Djokovic. “Con 4-1 jugué un servicio un poco descuidado y no puedes darle ninguna oportunidad a Nadal porque las va a aprovechar y va a remontar. Especialmente en esta cancha. El público se involucró, pero era un juego crucial con 4-4", explicó el balcánico.



“Fue un encuentro muy reñido, pero estoy muy satisfecho con la forma en que jugué”, sentenció Djokovic, que sintió alivio cuando cerró el triunfo.



"Me siento muy aliviado. Al principio todo iba como yo quería, pero no se puede dar una sola oportunidad a Nadal porque las cosas pueden cambiar. Fue difícil, pero al final estuve bien. Pero Rafa estuvo cerca", señaló.



"Rafa merece un gran respeto siempre. Antes de este partido he sentido una gran energía y estoy orgulloso de estar en este momento tan especial. No parecía segunda ronda, parecía una final", concluyó Djokovic.