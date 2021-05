Egan Bernal se defiende en la contrarreloj y se apodera del Giro de Italia 2021

Egan Bernal (Ineos) corroboró este domingo su gran victoria en el Giro de Italia en la contrarreloj final de Milán, en la que cumplió el expediente, se defendió a la perfección y celebró con los brazos en alto el segundo éxito para Colombia en la carrera 'rosa'.

Su compañero italiano Filippo Ganna, a pesar de sufrir un pinchazo a mitad de recorrido, se llevó el triunfo de etapa en la plaza del Duomo, donde se bajó el telón del Giro 2021.

Fue otro día feliz para el equipo británico, que gana el Giro un año después de la sorprendente victoria de Tao Geoghegan Hart, vencedor en 2020.

El italiano Damiano Caruso (Bahréin) termina segundo a 1:29 y el británico Simon Yates (BikeExchange) cierra el podio a 4:15 de Bernal, que también ha sido el mejor joven de la carrera y ha ganado el título por equipos, además de firmar dos victorias de etapa.

No hubo ni atisbo de susto o sorpresas por las calles de la elegante Milán, por las que Bernal disfrutó metro a metro de su segunda victoria en una 'grande' tras la que consiguió en el Tour de 2019.

Desde entonces han sido tiempos complicados, de pandemia en términos generales y de dolores de espalda para el ciclista colombiano, pero todo trabajo tiene su recompensa y el de Cipaquirá celebra su primer Giro de Italia y el segundo para Colombia después del que ganó Nairo Quintana en 2014.

"No tengo palabras, es difícil decir lo que siento. Ganar la maglia rosa en algo muy especial, el Giro es la carrera más hermosa del mundo en el lugar más hermoso del mundo", dijo Bernal, emocionado, antes de subir al podio a escuchar el himno de su país.

Bernal afirmó también que en este Giro encontró otras sensaciones que le hicieron disfrutar.

"En esta carrera encontré la libertad de correr como me gusta. Así que ganar en esta última contrarreloj es especial".

Bernal reconoció que siempre sufre en las cronos, pero señaló que esta vez "fue algo especial".

"Con mi director dándome referencias por la radio, ha sido muy bonito", añadió.

@Eganbernal: "I can't believe what's happening, I have just won the Giro d'Italia, I really have no words. The Maglia Rosa is special and the Giro is the most beautiful race in the world."



Powered by @eolo_it #Giro pic.twitter.com/AqPhqW5F9c— Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2021