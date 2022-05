Esgrimistas están motivados por competir en Juegos Bolivarianos

Los esgrimistas Julio Arias y Arturo Dorati, están muy inspirados y enfocados en participar en los próximos XIX Juegos Bolivarianos que se celebrarán del 24 de junio al 5 de julio en Valledupar, Colombia.

Arias y Dorati, forman parte del grupo que representará al país en la justa deportiva donde además asistirán las esgrimistas: José Quirós, María Benedito, Alessandra Aicardi, quienes junto a Dorati y Arias competirán en espada, mientras que la olímpica Eileen Grench, verá acción en valledupar en la modalidad de sable. Arturo Dorati, Julio Arias y José Quirós, forman el equipo de Panamá de espada.

"Tener la oportunidad de ir a los Juegos Bolivarianos, es un gran paso dentro de mi preparación como atleta. Siempre es un honor representar a mi país a nivel internacional y buscar dejar la bandera en alto", indicó Julio Arias.

Para Arias dentro de las expectativas en Valledupar para él está siempre es buscar una medalla y aprender más sobre los contrincantes. "El equipo masculino de esgrima, también lleva una preparación fuerte y si nos esforzamos y trabajamos duro podemos colgarnos una medalla."

"Me he preparado bastante, volviendo a entrenar con la selección nacional después hacerlo con mi equipo universitario en estados Unidos. He llevado una preparación mental para concentrarme mejor dentro de competencia para siempre estar enfocado durante los largos días de combate", finalizó diciendo Arias.

Por su parte Arturo Dorati, quién viene de colocarse séptimo en Campeonato Nacional de Esgrima de España la semana pasada, afirmó que siempre es importante ir a unos Juegos Bolivarianos y además estar enfocados en hacer una buena presentación.

"Las expectativas siempre son obtener una medalla para el país y la preparación dentro de las posibilidades ha sido buena. El equipo de espada ha estado entrenando fuerte y analizando los vídeos bajo la dirección del técnico Jorge Valdés."

"vamos con el favor de Dios a representar al país y hacerlo de la mejor manera posible".