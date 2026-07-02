España arrolla a Austria y avanza a octavos

En Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, fue Mikel Oyarzabal, uno que no quiere serlo, quien se erigió como tal. Doblete del delantero español, con dos asistencias de Marc Cucurella, unidos a otro tanto de Pedro Porro sellaron la victoria 3-0 ante Austria en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

España superó su primera eliminatoria mundialista desde que fue campeona en Sudáfrica en 2010.

Oyarzabal, que consiguió su segundo doblete en este Mundial sostuvo estar “contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y felices, a descansar y por lo siguiente (octavos de final”, expuso en declaraciones a TVE a pie de campo al término del encuentro.

“Un partido complicado, que sabíamos que iba a ser difícil, ellos eran una selección física que nos iban a poner las cosas difíciles y hemos tenido muy buen día y muy buen partido. Felices”, continuó el atacante, que consideró que su equipo ha hecho otros encuentros buenos “también” y, “sobre todo, momentos de partidos”.

Su rival en octavos será el ganador de Croacia o Portugal que jugaban anoche. “Me da igual. Tengo un amigo y compañero de equipo en cada uno de ellos. El que venga, iremos a por ello”, afirmó.

Lamine Yamal es el jugador del partido

Lamine Yamal, nombrado mejor jugador del partido en la victoria ante Austria en dieciseisavos de final del Mundial, afirmó que “no” le tienen “miedo a ninguna selección” , esto en referencia a su partido y su posible rival a octavos de final.

“El momento importante es ahora porque si pierdes te vas a casa. Ningún español quiere eso. Tenemos que seguir creciendo en todo, pero sabemos la calidad que tenemos y no le tenemos miedo a ninguna selección”, dijo en zona mixta.

“El Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, cada niño sueña con jugar al fútbol y solo pienso en cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España”, completó.

“Ya estoy al 100 % y preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir cuidándome pero estoy al 100 %. Desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido solo disfruto”, completó.